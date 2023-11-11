У чотирьох районах Києва відключили опалення та гарячу воду: на який термін і з чим це пов'язано

В Києві, де до більшості житлових будинків тепло цієї осені дали трохи пізніше, в чотирьох района на два дні відключили опалення та гарячу воду.

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Як повідомляє «Київтеплоенерго», з 6:00 11 листопада до 6:00 13 листопада підприємство проводить технічні ремонтні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів Києва.

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Необхідність ремонту обгрунтували потребою позапланових заходів для підвищення надійності теплопостачання під час проходження опалювального сезону.

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Раніше «Київтеплоенерго» та «Київводоканал» зверталися до уряду з проханням продовжити термін повірки квартирних приладів обліку гарячої та холодної води і теплової енергії до кінця 2023 року.

Фото з сайту «Київтеплоенерго»

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