Легендарна співачка Алла Пугачова відвідала на минулому тижні росію не тільки задля «переоформлення документів» дітей, а й у справах, пов'язаних з шоубізнесом.

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Про це пишуть російські ЗМІ.



Зокрема, під час подорожі співачка записала новий музичний матеріал у місті Тверь на студії звукозапису «Салам», де вона ще у розквіт кар'єри створювала свої майбутні хіти.

І ось через роки засновник студії начебто «зі старої дружби» особисто зустрів зірку та записав з нею міні-альбом. Вони встигли попрацювати над трьома новими треками.

За інформацією журналістів, Алла Борисівна відмовилася записуватись у москві, щоб не привертати зайвої уваги до скандалу навколо переслідувань владою свого чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

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Які саме композиції записала легендарна співачка, поки що секрет. Прем'єра може відбутися у Дубаї, де, як очікується, співачка планує виступити з сольним концертом.

Про виступ у Дубаї повідомило ще одне видання.



За його інформацією, йдеться про короткочасний камбек, виключно на період новорічних свят.

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Повідомляється, що продюсери вже шукають Примадонні сесійних музикантів для виступів та оновлюють райдер. Гонорар за виступ начебто складає 500 тисяч доларів, що на 150 тисяч доларів більше порівняно з 2020 роком. Тоді гонорар артистки був близько 350 тисяч доларів без урахування дороги, проживання та інших умов райдера.

Відомо, що крім Дубаю, Примадонна готова співати на Кіпрі, де у неї та її чоловіка Максима Галкіна є нерухомість. В столиці мордору москві Алла Борисівна ладна виступити за дотримання низки умов: передусім виступ має бути таємним — без появи інформації у ЗМІ, провокацій та зйомок на телефони.

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Раніше музичний критик Артемій Троїцький заявив, що зараз у Примадонни інша життєва програма — вона зайнята дітьми та справами своєї сім’ї, а зі сценою співачка попрощалася.



Таку саму думку висловила й старша донька Пугачової Христина Орбакайте. Вона стверджує, що її мама навряд чи повернеться на сцену, оскільки на першому місці в неї сім'я, й вона намагається надолужити те, що пропустила, коли була на вершині своєї кар'єри.

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