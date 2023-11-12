У ніч на 12 листопада в Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден» пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC295. Раніше українець Сергій Сідей ефектно «забив» суперника та отримав контракт із UFC .

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У співголовному поєдинку вечора зійшлися за титул тимчасового чемпіона промоушена в суперважкому дивізіоні англієць Том Аспінелл (14 перемог, 3 поразки) та росіянин Сергій Павлович (18 перемог, 2 поразки). Бій довго не продовжувався — вже в першому раунді Аспінелл вбивчим ударом із правої повалив суперника на підлогу, після чого кинувся добивати, і рефері змушений був зупинити побиття. Британець зрештою отримав додатковий бонус за найкращий поєдинок вечора.

TOM ASPINALL KNOCKS OUT PAVLOVICH ON TWO WEEKS NOTICE #UFC295 pic.twitter.com/rAzMi1TFoa - Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 12, 2023

Зазначимо, що цей бій було організовано після того, як регулярний чемпіон UFC Джон Джонс травмувався та не зміг вийти в октагон проти Стіпе Міочіча. До речі, Джонс був уважним глядачем протистояння Аспінелла з Павловичем, і після бою привітав переможця. «Томе, вітаю з тимчасовим чемпіонським поясом у суперважкій вазі! Це був чудовий виступ!» — написав Джон у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА.

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