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Аспінелл — Павлович: відео вбивчого нокауту росіянина в бою за титул чемпіона UFC

13:23 12 листопада 2023
Аспінелл&nbsp;— Павлович

У ніч на 12 листопада в Нью-Йорку на легендарній арені «Медісон Сквер Гарден» пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC295. Раніше українець Сергій Сідей ефектно «забив» суперника та отримав контракт із UFC .

У співголовному поєдинку вечора зійшлися за титул тимчасового чемпіона промоушена в суперважкому дивізіоні англієць Том Аспінелл (14 перемог, 3 поразки) та росіянин Сергій Павлович (18 перемог, 2 поразки). Бій довго не продовжувався — вже в першому раунді Аспінелл вбивчим ударом із правої повалив суперника на підлогу, після чого кинувся добивати, і рефері змушений був зупинити побиття. Британець зрештою отримав додатковий бонус за найкращий поєдинок вечора.

Зазначимо, що цей бій було організовано після того, як регулярний чемпіон UFC Джон Джонс травмувався та не зміг вийти в октагон проти Стіпе Міочіча. До речі, Джонс був уважним глядачем протистояння Аспінелла з Павловичем, і після бою привітав переможця. «Томе, вітаю з тимчасовим чемпіонським поясом у суперважкій вазі! Це був чудовий виступ!» — написав Джон у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА.

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