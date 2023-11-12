Постійно з «білкою» на плечі: Потап продовжує дивувати українців
Український музикант та продюсер Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно засвітився в Дубаї разом з учасниками російського гурту, продовжує дивувати й дратувати українців.
Так, в своєму акаунті у соціальній мережі він виклав відео, на якому він у білій футболці з рушником на плечах несе величезний свічник, усередині якого горить невелика електронна свічка.
Виявляється, весь цей антураж направлений на те, щоб анонсувати вихід нового кліпу співака, записаного у дуеті з невідомим виконавцем.
Озираючись довкола, Потап повідомив дату виходу треку, а те, що хто саме співатиме з ним, залишиться загадкою.
Втім, українці висміяли співака, адже ті часи, коли він когось по-справжньому цікавив, залишились у довоєнному минулому. А зараз кожен його «творіння» у TikTok тільки смішить людей, оскільки, ймовірно, робиться у не зовсім здоровому стані.
Також співакові докоряють, що поки інші зірки дають концерти для воїнів, а Потап з Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться у TikTok.
«А чому українською? Як же Іванушки в Дубаях … утворяться; напевно з Іванушки Інтернешнл у дубаях дует записав; Не цікаво; Дезертир!», — пишуть у коментарях.
Як повідомляли «ФАКТИ», Потап, перебуваючи у Дубаї відпочивав у компанії росіян. Прихильники музиканта невдоволені через його спілкування з російськими колегами, які підтримуюють путіна.106