Постійно з «білкою» на плечі: Потап продовжує дивувати українців

Український музикант та продюсер Олексій Потапенко (Потап), який нещодавно засвітився в Дубаї разом з учасниками російського гурту, продовжує дивувати й дратувати українців.

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Так, в своєму акаунті у соціальній мережі він виклав відео, на якому він у білій футболці з рушником на плечах несе величезний свічник, усередині якого горить невелика електронна свічка.

Виявляється, весь цей антураж направлений на те, щоб анонсувати вихід нового кліпу співака, записаного у дуеті з невідомим виконавцем.

Озираючись довкола, Потап повідомив дату виходу треку, а те, що хто саме співатиме з ним, залишиться загадкою.

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Втім, українці висміяли співака, адже ті часи, коли він когось по-справжньому цікавив, залишились у довоєнному минулому. А зараз кожен його «творіння» у TikTok тільки смішить людей, оскільки, ймовірно, робиться у не зовсім здоровому стані.

Також співакові докоряють, що поки інші зірки дають концерти для воїнів, а Потап з Винником влаштували змагання, хто більше засвітиться у TikTok.

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«А чому українською? Як же Іванушки в Дубаях … утворяться; напевно з Іванушки Інтернешнл у дубаях дует записав; Не цікаво; Дезертир!», — пишуть у коментарях.

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Як повідомляли «ФАКТИ», Потап, перебуваючи у Дубаї відпочивав у компанії росіян. Прихильники музиканта невдоволені через його спілкування з російськими колегами, які підтримуюють путіна.

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