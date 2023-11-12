Киян попередили про негоду, в столиці підтоплено шість вулиць

В Києві в неділю, 12 листопада, буде осіння волога погода та спостерігаються значні пориви вітру.

В деяких районах міста вже сталося підтоплення вулиць, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



Зокрема, підтоплення спостерігаються:

- у Деснянському районі — на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано).

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- у Дарницькому районі на вулицях — Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації)

- у Святошинському районі — по вулиці Стеценка (ліквідовується).

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Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

«Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває», — йдеться у повідомленні.

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Також через негоду у Києві у посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення.

У КМВА також нагадали, яких правил важливо дотримуватись у разі негоди:

- зачиніть вікна в будинку, приберіть з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

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- тримайтесь якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач;

- у разі сильного вітру сховайтесь в приміщенні або природному укритті;

- уникайте перебування поблизу дерев й не паркуйте поруч з ними транспорт.

Звертатись у разі падіння дерева чи гілок можна до «Київзеленбуду» — 044 272 4018 або на гарячу лінію рятувальників — 101 або 044 430 3713;

У разі травмування необхідно телефонувати за номером 103.

За прогнозами синоптиків у Києві сьогодні температура повітря у денні години +7 градусів.

Як повідомляли «ФАКТИ», наближається період магнітних бур, які негативно впливають на людей з хронічними захворюваннями.

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