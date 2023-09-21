Король Чарльз III та його дружина Камілла прибули з триденним візитом до Франції

Король Великобританії Чарльз III і його дружина Камілла, які забули привітати принца Гаррі з днем народження, прибули до Франції з триденним державним візитом. У паризькому аеропорту Орлі їх зустріла прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн. Нагадаємо, що попередній візит короля Чарльза III до Франції перенесено на прохання Макрона через заворушення в Парижі.

Королівське подружжя вирушило до Єлисейського палацу, де на нього чекав теплий прийом. Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит постаралися зробити все, щоб перегорнути сторінку багаторічних непростих відносин між двома країнами, які розділяє тільки Ла-Манш.

Спілкуванню Чарльза і Макрона допомагає той факт, що британський король вільно говорить французькою. Крім того, багато хто відкрито називає Чарльза «справжнім франкофілом». Як і його мати, покійна королева Єлизавета, він відчуває глибоку прихильність до Франції і захоплюється її культурними традиціями.

У Парижі дуже сподіваються, що візит Чарльза і Камілли дає шанс відновити зв'язки, які були зіпсовані хаотичним виходом Британії з ЄС 2020 року.

Удень 20 вересня президентське подружжя запропонувало високим британським гостям прогулянку Парижем. Чарльз і Камілла із задоволенням пройшлися центром французької столиці і, стоячи під Тріумфальною аркою, вшанували пам'ять французьких і британських солдатів, які загинули у двох світових війнах.

Настрій від прогулянки не зіпсував навіть сильний вітер, який явно дещо докучав дамам — Камілла і Бріжит раз у раз поправляли своє волосся.

Потім вони поїхали Єлисейськими полями на французькому автомобілі DS, махаючи рукою натовпам людей, які зібралися вздовж обсадженого деревами бульвару. У якийсь момент Чарльз і Макрон встали і через відкритий дах лімузина помахали рукою.

А ввечері в знаменитому Версальському палаці було дано державну вечерю. Чарльз і Камілла були її почесними гостями. Серед страв на севрській порцеляні, список яких ще з весни ретельно узгоджували, три французькі шеф-кухарі запропонували блакитного омара, широкий вибір французьких і англійських сирів, безліч різних грибів, овочів, зелені. До речі, було вирішено не включати в меню фуа гра, оскільки Чарльз виступає проти жорстокого поводження з тваринами. Зате король обожнює органічні овочі, які сам вирощує. Як напої подавали найкращі французькі вина і шампанське.

Чарльз і Макрон обмінялися довгими і витіюватими тостами. Президент з посмішкою простежив, щоб гість осушив келих до дна, і сам зробив це з явним задоволенням, після чого грайливо підморгнув Каміллі. Мовляв, Ваша Величність, я ж вам казав, що Його Величність гідно оцінить шампанське.

Мік Джаггер і його подруга Мелані Хемрік

На банкет у розкішному палаці XVII століття запросили 165 гостей, зокрема найбагатшу людину в Європі — французького мільярдера Бернара Арно, легендарного рок-музиканта Міка Джаггера, відомого британського актора Г'ю Ґранта з дружиною, колишнього тренера англійського футбольного клубу «Арсенал» Арсена Венгера, колишнього французького футболіста Дідьє Дрогба, французьку кінозірку Шарлотту Генсбур та інших знаменитостей.

Шарлотта Генсбур

У четвер, 21 вересня, Чарльз, Камілла, президент Макрон і його дружина Бріжит відвідають собор Паризької Богоматері. Король дуже хоче побачити, як тривають реставраційні роботи після потужної пожежі 2019 року, яка зруйнувала дах легендарної будівлі.

Бернар Арно з дружиною

Потім у п'ятницю Чарльз і Камілла вирушать у південно-західне місто Бордо, де екскурсії включатимуть відвідування органічного виноградника.

Г'ю Грант із дружиною

Раніше повідомлялося, що принц Вільям прилетів до Нью-Йорка з дводенним візитом.

На фото в заголовку: у паризькому аеропорту Орлі Чарльза III і його дружину зустріла прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн

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