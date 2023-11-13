Роберт де Ніро програв суд за позовом про харрасмент

У Нью-Йорку завершився суд за позовом колишньої особистої асистентки Роберта де Ніро. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 41-річна Грем Чейз Робінсон звинувачувала знаменитого актора в гендерній дискримінації та образливій поведінці. Вона вимагала компенсацію в розмірі 12 млн доларів.

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80-річний де Ніро подав зустрічний позов. Він стверджував, що Робінсон неправомірно використовувала банківські рахунки його продюсерської компанії Canal Productions.

Тяжба тривала чотири роки і завершилася поразкою актора. Щоправда, суд задовольнив претензії Робінсон лише частково.

Колишня асистентка була визнана невинною за звинуваченням у використанні рахунків Canal Productions.

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А ось продюсерську компанію де Ніро суд зобов'язав виплатити Робінсон 1,2 млн доларів. Колишня асистентка не могла стримати емоцій, почувши рішення. Вона розплакалася від щастя просто в залі суду.

Грем Чейз Робінсон після суда

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Рішення було ухвалено після п'яти годин обговорення присяжними, які вирішили, що Робінсон права в тому, що компанія де Ніро дискримінувала її, змушуючи виконувати чорну, сексистську роботу.

При цьому, як вважають американські ЗМІ, суд ухвалив соломонове рішення. Усі звинувачення Робінсон були зосереджені на особистій «поганій поведінці» де Ніро. Однак ім'я актора у вердикті не згадується зовсім. Тобто він не несе жодної відповідальності за дискримінаційні дії Canal Productions. З юридичної точки зору репутація Роберта де Ніро не постраждала.

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А ось його продюсерській компанії, вочевидь, доведеться ще оплатити величезні судові витрати, яких зазнала Робінсон.

Її адвокат Девід Сенфорд заявив, що він і його клієнтка в захваті.

«Ми раді, що присяжні побачили те саме, що і ми, і винесли вердикт на користь Чейз Робінсон проти Canal Productions», — сказав Сенфорд.

«Мало того, що пані Робінсон виграла справу проти компанії, але присяжні повністю виправдали її, вважаючи претензії де Ніро необґрунтованими», — додав він.

Зі свого боку адвокат актора Річард Шонштейн заявив, що вони планують домогтися перегляду розміру компенсації. Водночас він привітав рішення присяжних не притягати де Ніро до персональної відповідальності.

«Мені здається, це компроміс. Це очевидно — вони просили 12 мільйонів доларів і отримали в 10 разів менше», — зазначив Шонштейн.

«Я дуже вдячний журі за роботу. Ми дуже раді, що вони відокремили Боба від цього. Це спір між працівником і його колишнім роботодавцем», — додав адвокат. Шонштейн не став відповідати на запитання журналістів, як де Ніро поставився до рішення суду. «Я ще не дзвонив йому і не знаю, що Боб думає про це», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що у Роберта де Ніро народилася сьома дитина.

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