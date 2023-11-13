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У найпекельніших боях захищав Бахмут: під час ракетного удару на Запоріжжі загинув офіцер 128-ої бригади

20:45 13 листопада 2023
майор Сергій Кузнєв

Ужгород віддав шану полеглому захиснику — 48-річному майору, заступнику командира артилерійського дивізіону військової частини А 1556 Сергію Кузнєву. Він народився у сім’ї військовослужбовця. Із юнацьких років, які прожив у Криму, мріяв стати офіцером. У 1994 році вступив до Військового інституту сухопутних військ в Одесі, а після закінчення відправився на службу у вже такий рідний Ужгород, повідомляє міська рада.

«Із 1998 по 2007 рік проходив військову службу в лавах Збройних Сил України в гірсько-піхотному батальйоні. Після скорочення звільнився в запас. Сергій працював у дистрибуційній компанії — співпрацював із усім Закарпаттям. У 2010-му заснував власну справу. А після вторгнення російської федерації та окупації рідного Криму в 2014-му, Сергій Кузнєв, не задумуючись, став на захист Батьківщини. Пройшовши пекло Дебальцевського котла разом із артилерійським дивізіоном, повернувся додому».

За покликом серця офіцер вирішив допомагати ветеранському простору. Працював у Міністерстві в справах ветеранів України та поєднував цю діяльність із волонтерською. Під час роботи Сергію вдалося започаткувати успішний проєкт «Україна-Норвегія» на Закарпатті та залучати гранти для перепідготовки ветеранів та допомоги їх сім’ям.

«Згодом новим захопленням Сергія стала відеозйомка та пілотування дрона. Це народило проєкт „НадКарпаття“ у 2020 році. Із початком повномасштабного вторгнення Сергій Кузнєв знову став на захист України. У складі 128-ї бригади брав участь у визволенні Херсону, у найпекельніших боях захищав морозну фортецю Бахмут. Вирвавшись у відпустку, Сергій здійснив свою останню мрію — висадив сад, урожай з якого мріяв збирати після перемоги. 3-го листопада 2023 року під час ракетного удару загинув, виконуючи останній наказ. Поховали захисника із усіма військовими почестями на Пагорбі Слави».

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У Сергія Кузнєва залишилися мати Галина, дружина Наталія та донька Анна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Запоріжжі бійця «Магури».

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