Допоможуть контролювати вагу: дослідження довели корисні властивості груш

Груша — соковитий солодкий фрукт, наповнений поживними речовинами, зокрема, містить вітаміни, мінерали та клітковину, та при цьому він низькокалорійний.

Ці фрукти є хорошим джерелом як розчинної, так і нерозчинної клітковини, з'являється дедалі більше доказів важливості клітковини та ролі, яку вона може відігравати у здоров'ї нашої кишкової мікробіоти (спільноти бактерій, які живуть у нашому кишківнику) та у запобіганні ожирінню й діабету 2 типу.

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Дослідження, присвячене вивченню переваг флавоноїдів, зокрема антоціанів, які містяться у таких фруктах, як груші, свідчить про те, що їх регулярне вживання може знизити ризик розвитку діабету 2-го типу. Груші низькокалорійні, містять багато клітковини та води, що допомагає підтримувати відчуття ситості. Дослідження, яке вивчало вплив додавання фруктів, таких як яблука або груші, до раціону, показало, що фрукти допомагають знизити споживання енергії та з часом — масу тіла.

Груші багаті на корисні флавоноїди, які підтримують серце, покращуючи кров'яний тиск і рівень холестерину. Зокрема, дослідження споживання фруктів, таких як груші, виявило зв'язок з покращенням рівня ліпідів у крові у жінок, що свідчить про те, що дієта, багата на ці рослинні сполуки, може мати позитивний вплив на здоров'я серцево-судинної системи. Подальші дослідження припускають, що споживання фруктів і овочів, зокрема яблук і груш, пов'язане зі зниженням індексу маси тіла, зменшенням ризику інсульту і зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Багаті на захисні рослинні сполуки, такі як антоціани та корична кислота, включення таких фруктів, як груші, в раціон може допомогти захистити від деяких видів раку.

У деяких людей є алергія на груші, особливо у тих, хто має алергію на групу рослин, що містять пилок берези. Ознаки алергії зазвичай розвиваються протягом декількох хвилин і можуть включати свербіж у роті або горлі, червоні плями на шкірі або кашель, і вам слід звернутися до свого лікаря, якщо ви відчуваєте побічну реакцію. Якщо розвиваються серйозніші симптоми, такі як утруднене дихання, запаморочення або посиніння губ, то це важка реакція, відома як анафілаксія, і вона потребує негайної медичної допомоги.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про корисні для здоров’я властивості базиліку. Зокрема, він очищує кров та сповільнює старіння.

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