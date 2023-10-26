Допоможуть схуднути без дієт: обов’язково додайте до свого меню кілька груш
Груші — фрукти з м'яким ароматом, які багато хто любить з кінця літа до зими. Вони наповнені вітамінами, антиоксидантами та поживними речовинами, яких потребує наш організм. Груші є багатим джерелом вітаміну С, вітаміну К, калію та міді. Крім того, груші корисні для нашого здоров'я, вони сприятливо впливають на нирки, кишківник і серце. Вони мають протизапальні властивості, допомагають схуднути і підвищують рівень енергії, пише HealthifyMe. До речі, раніше цей ресурс пояснював, чому варто вживати базилік: він очищує кров та сповільнює старіння.
Вживання груш надзвичайно корисне для здоров'я нирок. Груші мають низький вміст натрію, тому включення їх у свій раціон може запобігти захворюванням нирок. Люди, які страждають на захворювання нирок, втрачають здатність балансувати натрій і воду в організмі. Тому дієта з низьким вмістом натрію необхідна, щоб запобігти діалізу та привести до одужання.
Вживання груш може допомогти запобігти довготривалому або хронічному запаленню, яке шкодить вашому здоров'ю, спричиняє серцеві захворювання або діабет 2 типу. Оскільки груші містять флавоноїдні антиоксиданти, вони допомагають боротися із запаленням і покращують імунітет, запобігаючи хворобам. Доведено, що високий рівень споживання флавоноїдів захищає людей від серцевих захворювань і діабету завдяки їхнім протизапальним властивостям. Поряд з антиоксидантами, мінерали та вітаміни, такі як калій, мідь, вітамін С і вітамін К, також допомагають боротися із запаленням.
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Сполуки, що містяться в груші, мають протиракові властивості. Вміст антоціану та коричної кислоти в грушах може боротися з раком. Дієти, багаті на фрукти, особливо на груші, захищають від раку шлунка, легенів і сечового міхура.
Груші містять багато води та клітковини. Тому, вживаючи груші, ви можете відчувати себе ситими, що робить їх ідеальними продуктами для схуднення. Наприклад, у дослідженні, яке проводилося протягом 12 тижнів, 40 дорослих людей втратили близько 2,5 см об'єму талії, просто з'їдаючи по дві груші на день. Інше 10-тижневе дослідження довело, що жінки, які з'їдають три груші на день, можуть втратити в середньому 0,84 кг за три тижні.
Груші доступні цілий рік, навіть якщо ними насолоджуються переважно в холодні місяці. Вони неймовірно універсальні, і ви можете їсти їх окремо або додавати до смузі чи вівсянки. Ви навіть можете запекти груші в смачний крамбл, пиріг або десерт. Вони доповнюють овочі в салатах, м'ясо та курку в інших стравах і добре смакують з шоколадом та корицею.
Раніше повідомлялося, що група вчених Массачусетського технологічного інституту (MIT) представила важливий винахід, який дасть змогу значно спростити діагностику раку грудей на ранній стадії.88