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Україна

У Дубинського знову обшуки, але вже за новим звинуваченням

12:58 13 листопада 2023
Дубинський та СБУ

У народного депутата України Олександра Дубінського, якому нещодавно повідомили про підозру в організації схеми для незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон, знову проводяться слідчі дії.

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, співробітники Державного бюро розслідувань спільно із СБУ проводять обшуки у позафракційного народного депутата у справі про злочинну організацію, створену з метою дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Джерело стверджує, що йдеться про скандальну пресконференцію «Нові факти про міжнародну корупцію, „Бурисму“ та схему доведення України до банкрутства», яку Олександр Дубинський провів у 2019 році разом із підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем.

Нагадаємо, що цього місяця суд обрав Олександру Дубинському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зобов'язавши носити електронний браслет.

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