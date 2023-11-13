Центр Херсона знову під обстрілом: є вбиті та поранені (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Після обстрілу авто із двомісячним немовлям російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсона. Постраждали шестеро людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець. До хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків. У 62-річного травмовані ноги, а в 64-річного — поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний», — написав він.

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В Херсонській обласній прокуратурі додали, що обстріл скоєно 13 листопада близько 14:15 з РСЗО та артилерії.

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«Внаслідок чого загинуло двоє людей: 45-річний чоловік та 62-річна жінка. Обидва у момент обстрілу перебували на вулиці. Наразі відомо про ще сімох потерпілих. Дані уточнюються. У зону ураження потрапило і подвір’я однієї з лікарень міста. Де були повністю знищені три автомобілі, серед яких карета швидкої допомоги. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, газопровідна мережа», — повідомили в прокуратурі.

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Як писали «ФАКТИ», 12 листопада близько п'ятої години ранку армія рф завдала ракетного удару по Херсону. Під ударом опинилась обласна бібліотека імені Гончара, там виникла пожежа.

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