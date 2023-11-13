Для ЗСУ — безкоштовно: Раді пропонують скасувати мита на ввезення ще однієї категорії автомобілів, але є умова

Навесні цього року був ухвалений закон щодо нульових податків на розмитнення іномарок на період війни, але вже влітку податкові мита та ПДВ знов стали стягувати.

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Як пише vnedorozhnik.net.ua, наразі народним депутатам України знов пропонують тимчасово скасувати ввізне мито, ПДВ та акцизи для імпортних автомобілів. Правда, таких, що завозяться для потреб військових, за умови, що закупівлі фінансуватимуться місцевими бюджетами, а машини передаватимуться у війська без жодних компенсацій.

Пропонується, щоб скасування податків стосувалося моторних транспортних засобів, розрахованих на перевезення 10 осіб і більше, легкових автомобілів, за винятком конкретних типів кузовів, гоночних автомобілів та моторних транспортних засобів спеціального призначення, крім автобурових та автобетономішалок.

Передача транспортних засобів отримувачам має відбутися протягом 45 календарних днів з моменту завершення митного оформлення. У випадку порушення строку або неналежного використання транспортних засобів, платник податків повинен сплатити податок на додану вартість та акцизний податок, які мали бути сплачені при ввезенні.

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А видання «Час пик» нагадує, що цього року в парламенті було зареєстровано проект закону № 9058, який передбачає звільнення від оподаткування операції із ввезення транспортних засобів учасниками бойових дій. Йдеться лише про одну автівку, яку може ввести учасник бойових дій. Продаж або передача у користування іншій особі такого авто забороняється протягом трьох років. Наразі проект закону перебуває на розгляді.

Також було розроблено проєкт закону для людей, які втратили авто внаслідок російської агресії — їм також пропонується надати можливість привезти автомобіль без сплати митних платежів замість втраченого. Втрата транспортного засобу має бути підтверджена документально. Зазначається, що скористатися правом на пільгове розмитнення зможуть лише мешканці тих територій, на яких ведуться чи велися бойові дії (із зазначенням дати початку та дати завершення), перелік яких затверджений уповноваженим державним органом. Документ також перебуває на розгляді.

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Нагадаємо, що цього року Верховна Рада дозволила військовим використовувати автівки з правостороннім кермом.

Фото Pixabay

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