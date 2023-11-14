Останній холостяцький обід: особливий суп від тернопільського стоматолога
«Найвідоміший фудблогер Тернополя» Григорій Боднарчук одружився! Ця визначна подія сталася у його житті минулими вихідними. Із своєю обраницею Анною вони вже чекають на первістка.
Проте наступного дня після весілля у своєму Instagram чоловік виклав, вочевидь, свій останній холостяцький рецепт супчику з сардельками, який, за його словами, приготує і дитина.
Інгредієнти:
- морква;
- макаронні вироби;
- картопля;
- цибуля ріпчата і зелена;
- сосиски/сердельки/ковбаса;
- масло/олія для засмажки;
- сіль, перець.
Приготування
Відварюємо картоплю протягом 10−15 хвилин, паралельно обсмажуючи на маслі моркву з цибулею (протягом 2 хвилин).
До засмажки додаємо порізану кубиками сардельку (ковбаску) і смажимо ще 2−3 хвилин.
Додаємо засмажку до супу і варимо 5 хв.
Наостанок відправляємо у кастрюлю макарони/спагеті, варимо ще 5−7 хвилин і готово!
А для тих, кому після супу захочеться чогось м'ясного, радимо звернути увагу на рецепт котлеток «Пташине молоко» від Людмили Борщ.134