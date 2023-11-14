Останній холостяцький обід: особливий суп від тернопільського стоматолога

«Найвідоміший фудблогер Тернополя» Григорій Боднарчук одружився! Ця визначна подія сталася у його житті минулими вихідними. Із своєю обраницею Анною вони вже чекають на первістка.

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Щасливі молодята

Проте наступного дня після весілля у своєму Instagram чоловік виклав, вочевидь, свій останній холостяцький рецепт супчику з сардельками, який, за його словами, приготує і дитина.



Інгредієнти:

морква;

макаронні вироби;

картопля;

цибуля ріпчата і зелена;

сосиски/сердельки/ковбаса;

масло/олія для засмажки;

сіль, перець.

Приготування

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Відварюємо картоплю протягом 10−15 хвилин, паралельно обсмажуючи на маслі моркву з цибулею (протягом 2 хвилин).

До засмажки додаємо порізану кубиками сардельку (ковбаску) і смажимо ще 2−3 хвилин.

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Додаємо засмажку до супу і варимо 5 хв.

Наостанок відправляємо у кастрюлю макарони/спагеті, варимо ще 5−7 хвилин і готово!

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А для тих, кому після супу захочеться чогось м'ясного, радимо звернути увагу на рецепт котлеток «Пташине молоко» від Людмили Борщ.

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