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Останній холостяцький обід: особливий суп від тернопільського стоматолога

10:27 14 листопада 2023
Григорій Боднарчук в особливий день

«Найвідоміший фудблогер Тернополя» Григорій Боднарчук одружився! Ця визначна подія сталася у його житті минулими вихідними. Із своєю обраницею Анною вони вже чекають на первістка.

Щасливі молодята

Проте наступного дня після весілля у своєму Instagram чоловік виклав, вочевидь, свій останній холостяцький рецепт супчику з сардельками, який, за його словами, приготує і дитина.

Інгредієнти:

  • морква;
  • макаронні вироби;
  • картопля;
  • цибуля ріпчата і зелена;
  • сосиски/сердельки/ковбаса;
  • масло/олія для засмажки;
  • сіль, перець.

Приготування

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Відварюємо картоплю протягом 10−15 хвилин, паралельно обсмажуючи на маслі моркву з цибулею (протягом 2 хвилин).

До засмажки додаємо порізану кубиками сардельку (ковбаску) і смажимо ще 2−3 хвилин.

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Додаємо засмажку до супу і варимо 5 хв.

Наостанок відправляємо у кастрюлю макарони/спагеті, варимо ще 5−7 хвилин і готово!

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А для тих, кому після супу захочеться чогось м'ясного, радимо звернути увагу на рецепт котлеток «Пташине молоко» від Людмили Борщ.

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