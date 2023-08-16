Веселі картопляники: простий рецепт від стоматолога з Тернополя
Молодий стоматолог з Тернополя Григорій Боднарчук є автором популярного кулінарного блогу в Instagram, який він веде під ніком. В ньому він викладає веселі відео, неодмінним учасником яких є кіт Сніжок.
Днями він присвятив ролик рецепту картопляників з сиром, для яких не потрібні яйця, але при цьому вони «просто тануть у роті».
Готувати їх просто: в картопляне пюре додати борошно і зліпити кульки. Потім їх слід трохи приплюснути і вкласти всередину шматочок напівтвердого сиру.
Наостанок краї акуратно защіпуються, аби вийшли такі собі картопляні котлетки з сюрпризом всередині.
Смажать картопляники на олії, а готові — подають зі сметаною чи улюбленим соусом.
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