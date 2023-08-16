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Книга рецептів

Веселі картопляники: простий рецепт від стоматолога з Тернополя

15:17 16 серпня 2023
Картопляники з пюре

Молодий стоматолог з Тернополя Григорій Боднарчук є автором популярного кулінарного блогу в Instagram, який він веде під ніком. В ньому він викладає веселі відео, неодмінним учасником яких є кіт Сніжок.

Днями він присвятив ролик рецепту картопляників з сиром, для яких не потрібні яйця, але при цьому вони «просто тануть у роті».

Готувати їх просто: в картопляне пюре додати борошно і зліпити кульки. Потім їх слід трохи приплюснути і вкласти всередину шматочок напівтвердого сиру.

Наостанок краї акуратно защіпуються, аби вийшли такі собі картопляні котлетки з сюрпризом всередині.

Смажать картопляники на олії, а готові — подають зі сметаною чи улюбленим соусом.

Зверніть також увагу на рецепт молодої картоплі по-португальски — у гірчичній заправці, що його порадили на кулінарному Telegram-каналі.

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