Котлети «Пташине молоко» від Людмили Борщ: нереальна смакота

Відома фудблогерка з кулінарним прізвищем Людмила Борщ продовжує дивувати шанувальників новими версіями своїх смачних страв.



Напередодні зимових свят пані Людмила пропонує рецепт котлет під «цукерковою» назвою «Пташине молоко».

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«В дитинстві для мене та моїх подруг цукерки „Пташине молоко“ були синонімом свята, Нового року, чогось радісного й незвичного. Можливо, колись люди так будуть думати і про котлети, адже це справжній шедевр кулінарії, який ви можете приготувати своїми руками. Вони виходять такими м'якими, ніжними й просто дивовижними», — вважає кулінарка.

Інгредієнти:

Для котлет:

Фарш курячий 600 р.

Цибуля 1 шт.

Часник 2 зубки

Яйце 1 шт.

Панірувальні сухарі 3 ст.л.

Сіль, перець за смаком

Для начинки:

Яйце варене 2 шт.

Сир твердий 100 г.

Вершкове масло 50 г.

Зелень за смаком

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Для паніровки:

Яйця 2 шт.

Вода чи молоко 2 ст.л.

Борошно 4 ст.

Панірувальні сухарі 4 ст.л.

Сіль

Раніше Людмила Борщ поділилися рецептом салату «Зимовий дракон», який буде дуже доречним на святковому столі перед роком Дракона за Східним календарем.

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