Салат «Зодіак» від Людмили Борщ: підкорить та здивує кожного за новорічним столом

Салати — яскравий атрибут святкового столу. Вони завжди смачні, красиві, ситні. Разом з тим їх легко готувати. Кожна господиня може швидко зробити «добавку», якщо гостям салатик буде до вподоби й вони його «розметуть» у першу чергу.

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Саме такий салат і пропонує відома кулінарка Людмила Борщ.

«Зодіак» — салат, який потрібно не просто їсти, а й згадувати при цьому, що було доброго і хорошого кожного місяця року, що минає. А також мріяти про те, що чекає у новому році нас та всіх, хто нам дорогий", — пише Людмила у соціальній мережі.

Салат «Зодіак»

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Інгредієнти:

капуста пекинська

огірок свіжий — 1шт.

крабові палички — 10 штук

мариновані гриби — 200 г

кукурудза — 100 г

ананаси — 50−70г

варені яйця — 2 шт.

зелена цибуля

кріп

піджарений хліб (порізати кубіками)

Для заправки:

сметана

гірчиця

перець

сіль

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Раніше ми публікували рецепт котлет «Пташине молоко» від Людмили Борщ.

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