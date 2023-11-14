Салат «Зодіак» від Людмили Борщ: підкорить та здивує кожного за новорічним столом
Салати — яскравий атрибут святкового столу. Вони завжди смачні, красиві, ситні. Разом з тим їх легко готувати. Кожна господиня може швидко зробити «добавку», якщо гостям салатик буде до вподоби й вони його «розметуть» у першу чергу.
Саме такий салат і пропонує відома кулінарка Людмила Борщ.
«Зодіак» — салат, який потрібно не просто їсти, а й згадувати при цьому, що було доброго і хорошого кожного місяця року, що минає. А також мріяти про те, що чекає у новому році нас та всіх, хто нам дорогий", — пише Людмила у соціальній мережі.
Салат «Зодіак»
Інгредієнти:
капуста пекинська
огірок свіжий — 1шт.
крабові палички — 10 штук
мариновані гриби — 200 г
кукурудза — 100 г
ананаси — 50−70г
варені яйця — 2 шт.
зелена цибуля
кріп
піджарений хліб (порізати кубіками)
Для заправки:
сметана
гірчиця
перець
сіль
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