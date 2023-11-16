«Імовірне інсценування загибелі шойгу»: путін готується до чистки лав силовиків

До президентських виборів у країні-окупантці залишається чотири місяці. В умовах війни термін досить серйозний, адже горизонт планування зараз позначений тижнями. Якщо технічний бік переобрання ЦВК і адмінресурс забезпечать з лишком, то ось народну любов і справжню підтримку президенту путіну нездатний гарантувати ніхто, пишуть автори телеграм-каналу «Сито сократа».

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«Головними союзниками диктатора продовжують залишатися силовики та інертність населення росії. Потрібно віддати належне чистильникам російської політичної арени. Тут сформувалися умови ідеального політичного вакууму, коли відсутні не тільки реальні конкуренти в боротьбі за кремль, а й навіть ті, хто бажає висуватися. Важливо зазначити: війна сильно пошарпала спонсорів політичних сил, як партії влади, так і імітаторів.

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Відповідно трендом стала фінансова скромність, неготовність спалювати фінансовий ресурс на фасадні заходи. Адже цирк розігрувати просто ні перед ким. Країни Заходу йдуть курсом подальшої ізоляції та викорінення путінізму. Китайські куратори кремля взагалі не знайомі з категорією «виборів», і не підтримують всієї цієї метушні, адже ярлик на князювання вже виписано. Внутрішня аудиторія невибаглива і абсолютно відчужена. Усі чогось чекають, хоча якогось явного образу майбутнього не проглядається. Генеральна проблема нової ходки путіна у владу — ідеологічна безплідність. Рутинізація політичного процесу вимагає від путіна серйозних рухів тіла, відповідно, якщо сам диктатор омолодитися не здатний, то йому необхідно працювати над омолодженням свого оточення. Інакше у росіян не буде жодних надій".

Стара команда, йдеться у публікації, продавлює історію про важливість стабільності у важкі часи, необхідність зберегти непорушність курсу державного човна.

«Цим людям потрібен старий путін, як гарант незмінності системи, навіть якщо вона вже мертва. Вони просувають ідею концентрації на процесі, а не на смисловій стороні. Грудень 2023 року буде місяцем путінського висування в антуражах з'їзду «Единой России» і річної пресконференції. Можна буде і відзвітувати, і заручитися підтримкою партійних босів.

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Одночасно є побоювання, що якраз під ці заходи відбудеться серйозний розбір польотів. Відбудеться показове шмагання лузерів, з якимись знаковими політичними перестановками. Тут багато що залежить від тих аналітичних матеріалів, які покладе на стіл путіна Луб'янка.

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Із цікавих поворотів слід відзначити два сюжети. По-перше, великі зміни відбудуться в керівництві Міністерства оборони і Генштабу. кремлю необхідні слухняні військові керівники нового складу, і тут шойгу нарешті можуть піти. Надто вже він став токсичним. Імовірне навіть інсценування загибелі міністра оборони з метою його подальшої героїзації, як мученика. По-друге, аналогічне політичне вбивство може статися і з кадировим. Тож четверта ходка може позначиться кадровими зачистками для приховування смислової пустотілості старого вождя".

Раніше публікувалася точка зору журналістки Юліани Яппарової про стратегію виборів очільника кремля: «путін хворий і вмирає».

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