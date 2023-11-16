Ножиці чи ніж не знадобляться: як швидко розв’язати вузол на пакеті — лайфхак від Нечетова

Багато хто вже оцінив корисність лайфхаків з Мережі — ці корисні поради беруть до уваги як домогосподарки, так і дбайливі господарі. Наприклад, багато людей, особливо чоловіків, хотіли б навчитися, як просто розв'язувати тугі вузли на поліетиленових пакетах після походу до магазину. Без потрібних знань вони найчастіше просто розривають їх чи розрізають ножем.

РЕКЛАМА

При цьому покупці не підозрюють, що насправді розв'язати такий вузол зовсім просто. Рішення проблеми підказав відомий в Мережі винахідник Костянтин Нечетов.

Потрібно взяти кінчик біля вузла і натягнути його.

Після цього слід крутити пакет «в натяжку», щоб кінчик скрутився у «мотузку».

РЕКЛАМА

Далі просуваємо натягнутий кінчик у вузол, і — о диво — він легко розв'язується.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше досвідчені водії поділилися секретом нетрадиційного використання швацької голки.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook та Instagram