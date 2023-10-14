Візьміть у дорогу швацьку голку: корисний лайфхак для автомобілістів

Як відомо, у «бардачку» автомобіля часом можна знайти найнесподіваніші предмети, в тому числі і звичайну швейну голку (водій може тримати її, скажімо, у коробці від сірників).

При цьому, імовірно, шиттям водій не займається.

Тож для чого йому цей швацький інструмент?

Як пояснюють водії, опитані ресурсом Твоя машина, вони використовують цей предмет не за прямим призначенням. Зокрема, швейна голка може знадобитися у випадку, коли після тривалого дощу та простою лобове скло вкрилося брудом, а форсунки омивача забилися.

Усунути засмічення останніх і можна за допомогою швацького інструмента.

Так чинять, зокрема, коли проблему потрібно вирішувати негайно, а до СТО ще далеченько.

Крім голки, із цим завданням впораються також скріпка або шпилька.

Після цього пристрій знову запрацює та дозволить очистити скло від бруду.

Нагадаємо, раніше автомобілісти розповіли, чому за низьких температур повітря рекомендується утриматися від негайного запуску двигуна автомобіля після включення запалювання.



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