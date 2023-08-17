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Якщо одяг пропахнув димом цигарок: два простих способи позбутися неприємного запаху

17:15 17 серпня 2023
Дим сигарети

За допомогою звичайного оцту можна не лише позбутися неприємного запаху у старих речей, але й у тих, які були просякнуті сигаретним димом.

Як пише zhenskiy.kyiv.ua, для цього потрібно у велику ємність з окропом додати 2−3 ложки оцту, а речі з неприємним запахом тютюну розвісити над нею, залишивши на ніч.

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Якщо це потрібно зробити швидше, то розчином (одна частина води та три частини оцту) за допомогою губки варто протерти річ. Втім, після цього її все одно буде потрібно добряче провітрити.

Є безліч лайфхаків, які дозволяють позбутися неприємних запахів будь де: чи то в туалеті на дачній ділянці, чи то в домашньому туалеті, де нема освіжувача повітря.

Фото Pixabay

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