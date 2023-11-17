49 образів: «Міс Всесвіт Україна» представила унікальну сукню для фіналу конкурсу

В Сальвадорі відбувся півфінал конкурсу «Міс Всесвіт"-2023. Україна, яку в цьому році представляє 26-річна Ангеліна Усанова, увійшла до топ-10 у номінації «Голос змін» — за краще відео, у якому учасниці розповідають про актуальну соціальну проблему. Трійка переможниць у цій номінації стане відома під час фіналу конкурсу «Міс Всесвіт"-2023, який відбудеться 18 листопада 2023 року у місті Сан-Сальвадор. Цьому буде передувати конкурс національних костюмів. Нагадаємо, у минулому році його переможницею стала українська учасниця.

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Ангеліна Усанова полетіла на фінал конкурсу «Міс Всесвіт» ще 30 жовтня з вісьмома валізами загальною вагою більше 170 кілограмів. В них — одяг та прикраси від українських та європейських дизайнерів. В команді учасниці працювали косметологи, масажисти, остеопати, дизайнери та стилісти. Загалом для «Міс Всесвіт» підготували 49 образів.

Дизайнер Іван Фролов надав десять суконь. Саме його буде і головний наряд Усанової — вечірня сукня, у якій Ангеліна представить Україну на сцені конкурсу «Міс Всесвіт».

«У цьому образі ми відтворили українське зоряне небо, яке є важливою частиною нашого фольклору, — сказав, представляючи сукню Фролов. — Розташування кожної зірки чи їх сплетіння на сукні відповідають реальним сузір’ям, які можна спостерігати в нічному небі України. Кожна „зірка“ на сукні сяє завдяки ручній вишивці кристалами, ними також повністю інкрустовані рукавички».

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Ще одна вечірня сценічна сукня «Фенікс» створена відомою дизайнеркою з Нідерландів Айріс ван Герпен для колекції «Чистий лист».

Вечірня сценічна сукня «Фенікс» від дизайнерки з Нідерландів Айріс ван Герпен

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«Україна, яку хочуть знищити і спалити, повстає з попелу, як птах Фенікс, і відроджується у повній свободі, справжній незалежності та красі», — сказала Ангеліна, презентуючи наряд.

«ФАКТИ» писали, що відомий дизайнер Андре Тан назвав головні кольори 2024 року.

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На фото у заголовку головне вбрання Ангеліни Усанової, яке створив український бренд FROLOV

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