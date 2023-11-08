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Стиль життя

Ніжний лосось та м’ята: відомий дизайнер назвав кольори 2024 року

17:20 8 листопада 2023
Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан, якого кинули на великі гроші, на своїй сторінці у соціальній мережі розказав, які кольори будуть актуальними у 2024 році. Ці висновки спеціалісти Pantone зробили на основі показів Тижня моди у Нью-Йорку.

— Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону, — зауважив Тан. — Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору.

Головними кольорами стали: червоно-коричневий, ніжний лосось, крес-салат, теплий синій колір тропічного океану, блакитний зі слідом сірого, нейтральний і теплий оранжад, м’ята, лимонний льодяник.

— Мені подобається ця палітра, — зізнався дизайнер. — І, як завжди, всі вони чудово поєднуються між собою.

Раніше «ФАКТИ» ділилися порадами українського стиліста, як правильно підібрати жіночий піджак.

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