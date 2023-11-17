Процедуру законом не передбачено: юристи роз'яснили водіям, що не так зі штрафами за поширене порушення

Цієї осені в Україні було змінено правила дорожнього руху, зокрема, щодо перевезення в автівках дітей. Так, якщо зріст дитини менший за 150 см, машина має бути обладнана автокріслом.

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Втім, «Дорожній адвокат» звертає увагу на певний недолік законодавства. Експерти згадують про випадок, коли водій перевозив дитину до 14 років без автокрісла та отримав штрай у 510 гривень (за повторне порушення штраф збільшується до 850 гривень).

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним, а ось апеляційна інстанція звернула увагу на те, що у матеріалах справи ніде не зазначено, що рост дитини менший, ніж того вимагається правилами.

Зазначається, що закон не встановив процедуру вимірювання зросту дітей інспекторами поліції. Ба більше — закон це прямо забороняє. Що, на думку фахівців, робить відповідну норму щодо перевезення дітей «мертвою».

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Нагадаємо, що цієї осені також було ухвалення рішення щодо використання водіями ближнього світла фар поза населенними пунктами. Якщо раніше ця вимога поширювалася на холодний період, то віднині воно діятиме протягом усього року.

Фото Pixabay

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