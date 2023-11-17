Повіє справжньою зимою: синоптики обіцяють зміну погоди на вихідні

Як і попереджали синоптики, в Україну прийшло похолодання. Найближчими днями очікується зниження температури повітря, місцями випаде перший сніг та посилиться вітер.

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Як зазначає метеоролог Ігор Кібальчич, атмосферні умови невдовзі набудуть «зимового характеру». Так, із північного сходу Європи почне надходити холодне морозне повітря, одночасно активізується циклонічна діяльність над Чорним морем. В Україні слід чекати на нестійку погоду. Найбільш сильні опади прогнозуються у південній та південно-східній частині, а у західних, центральних, східних областях випаде перший сніг. На півдні посилиться вітер місцями до понад 20 м/с, в акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Прохолодна, але суха погода очікується у північній половині країни.

Субота, 18 листопада.

У західних областях очікується нестійка та волога погода. Протягом доби пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, подекуди з дощем. У Карпатах сильний сніг. Місцями налипання мокрого снігу, туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +2…-3°С, удень 0…+5°С. У Карпатах протягом доби −5…−0 °С.

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Фото Укргідрометцентру

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +1…-4°С, вдень +4…-1°С.

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У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7−12 м/с, удень окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +4…-1°С, удень +2…+7°С.

У південних областях та Криму очікується нестійка погода. Пройдуть дощі. На Одещині та на півдні Криму сильні опади. Вітер східний, 9−14 м/с, пориви, 18−23 м/с. В Азовському морі та в північно-західній частині Чорного моря шторм. Температура повітря вночі +3…+8°С, удень +8…+13°С.

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У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, удень +1…+6°С.

Неділя, 19 листопада.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня у Карпатах та на Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі −6…−1°С, удень +3…-2°С.

Фото Укргідрометцентру

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−1°С, удень +2…-3°С.

У центральних областях уночі без опадів, удень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 °С.

У південних областях та Криму очікуються складні погодні умови. Пройдуть сильні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 9−14 м/с, пориви 17−22 м/с. В Азовському морі та на північному заході Чорного моря утримається шторм. Температура повітря +4…-1°С, вдень +2…+7°С. У Криму протягом доби +7…+12°С.

У східних областях без опадів. Вдень дощ із переходом у сніг. На Донеччині сильні опади. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9−14 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, удень 0…+5°С.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко попереджала про сильне похолодання з 19 листопада і не виключала, що вночі 23 та 24 листопада у північній частині України та на північному сході країни можливі морози до -10 -14 градусів.

Фото зі сторінки Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту

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