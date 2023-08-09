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Шоколадний десерт із лохиною: готується дуже просто

22:35 12 серпня 2023
Шоколадний десерт із лохиною

Лохина — одна з найкорисніших ягід сезону. Звичайно, її можна їсти і просто так. Але і в десертах вона чудова.

Її смак дивовижний. Лохиною можна доповнити морозиво, крем, сир. Вона чудово поєднується в декорі тортів із малиною та полуницею. Літо — чудова пора для кулінарної творчості, для втілення креативних ідей на кухні.

А чи пробували ви коли-небудь лохину в тандемі з шоколадом? Якщо ще ні, цей рецепт від відомої української кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше пропонувала рецепт яблучно-м'ятного смузі, для вас.

- Цей літній десерт красивий, як картина, — каже Елла Іванова. — А готується він легко і швидко. І, до речі, може бути незвичайною прикрасою для торта.

Шоколадний десерт із лохиною

  • 100 г шоколаду
  • Лохина (за смаком)
  • М'ята (за смаком)
  • Пергамент

Розтопимо плитку шоколаду, помістимо в щільний пакет, надріжемо його куточок і «намалюємо» шоколадом на пергаменті невеликий трикутник.

Поверх нього викладаємо ягоди. Прикрашаємо листочками свіжої м'яти.

Помістимо в холодильник для застигання — і чудовий десерт готовий!

Смачного!

Нагадаємо рецепт холодного супу з томатами і запеченим болгарським перцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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