Шоколадний десерт із лохиною: готується дуже просто

Лохина — одна з найкорисніших ягід сезону. Звичайно, її можна їсти і просто так. Але і в десертах вона чудова.

Її смак дивовижний. Лохиною можна доповнити морозиво, крем, сир. Вона чудово поєднується в декорі тортів із малиною та полуницею. Літо — чудова пора для кулінарної творчості, для втілення креативних ідей на кухні.

А чи пробували ви коли-небудь лохину в тандемі з шоколадом? Якщо ще ні, цей рецепт від відомої української кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової, яка раніше пропонувала рецепт яблучно-м'ятного смузі, для вас.

- Цей літній десерт красивий, як картина, — каже Елла Іванова. — А готується він легко і швидко. І, до речі, може бути незвичайною прикрасою для торта.

Шоколадний десерт із лохиною 100 г шоколаду

Лохина (за смаком)

М'ята (за смаком)

Пергамент

Розтопимо плитку шоколаду, помістимо в щільний пакет, надріжемо його куточок і «намалюємо» шоколадом на пергаменті невеликий трикутник.

Поверх нього викладаємо ягоди. Прикрашаємо листочками свіжої м'яти.

Помістимо в холодильник для застигання — і чудовий десерт готовий!

Смачного!

Нагадаємо рецепт холодного супу з томатами і запеченим болгарським перцем.

Фото з альбому Елли Іванової

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