В українських біженців у Польщі та Німеччині візьмуть зразки ДНК для розшуку їх безвісти зниклих родичів

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб», — написав він.

Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада — Краків

30 листопада — Варшава

30 листопада — Познань

2 грудня — Берлін

2 грудня — Мюнхен

3 грудня — Дрезден

4 грудня — Франкфурт-на-Майні

5 грудня — Дюссельдорф

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«Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380 687 910 000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання. Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес», — повідомив Клименко.

Як писпли «ФАКТИ», зарплати полонених і зниклих безвісти військових отримуватимуть їхні родичі.

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