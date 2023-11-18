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Моєю долею управляє Всесвіт: Алла Пугачова відвідала відомий монастир на Кіпрі

14:05 18 листопада 2023
люди

Поки гуморист Максим Галкін проводив фотосесію з майже дорослою донькою Лізою, Алла Пугачова разом з сином Гаррі відвідали знаменитий Кікський монастир на Кіпрі.
Про це пишуть російські ЗМІ.

Зокрема, кореспондент одного з видань сфотографував Примадонну з сином на виході з обителі.

Монастир Кіккос, розташований на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря, славиться своєю іконою Божої Матері, яку, як розказують, написав апостол Лука.

Ікона вважається взірцем для багатьох інших зображень Богородиці і особлива тим, що з XVI століття її закриває полотняна завіса, посипана золотом.

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Місцеві жителі вважають, що ікона допомагає жінкам, які відчувають труднощі, пов'язані зі здоров'ям, а також придають їм рішучості й наснаги.

Зокрема, Алла Пугачова після відвідування монастиря зробила заяву, що більше не співає і передає свою долю до рук Всесвіту.

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«Я свою місію виконала, я давно не співаю, і моєю долею керує Всесвіт. І не треба рахувати кількість волосся на моїй голові. Після Чорнобиля — дякую, хоч щось залишилося… Півстоліття, незважаючи на хвороби, я бігала до улюблених глядачів робила все, щоб вони були щасливими», — написала артистка.

Разом з тим, у мережі обговорювалися чутки про те, що Алла Пугачова має намір ненадовго повернутися на сцену.

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