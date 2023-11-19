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Суспільство та люди

У Німеччині незадоволені кількістю українських біженців-«дармаїдців» і пропонують позбавляти їх допомоги

12:58 19 листопада 2023
Калькулятор та євро

У Німеччині, де знайшли притулок близько мільйона українців, лише п'ята частина співвітчизників працює. У зв'язку з цим місцевих роботодавців закликають послабити вимоги до знання німецької мови та запропонувати додаткове навчання.

Як пише видання BILD, голова парламентської фракції ХДС у Бундестазі та колишній міністр транспорту Німеччини Олександр Добриндт розкритикував урядову програму допомоги українським біженцям, заявивши, що лише 20 відсотків українців працюють, тоді як у Нідерландах цей показник перевищує 70 відсотків, а у Польщі він ще вище.

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Добриндт вважає, що німецька влада зобов'язана вирішити цю проблему і пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції щодо роботи.

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«Якщо у роботі відмовлять, пільги мають бути зменшені», — додав депутат.

Про рівень зарплат у Німеччині, де планують поетапне збільшення мінімальних виплат, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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