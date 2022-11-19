Як зробити звичайний вінегрет вишуканою ресторанною стравою

Звичний всім вінегрет кожна господиня готує по-своєму, додаючи або навпаки зменшуючи відомий склад овочів.

Але щоб страва набула незвичайного смаку можна експериментувати з заправкою.

Тоді салат вийде з вишуканим неповторним смаком. Існують кілька видів заправок, які застосовують кухарі у ресторанах.

Французький варіант

Складові

6 ст. л. оливкової олії

1,5 ст. л. винного оцту

1 ч. л. діжонської гірчиці

сіль та перець до смаку



Для цієї заправки потрібна нерафінована оливкова олія високої якості. Змішати її винним оцтом. До рідких компонентів додати трохи діжонської гірчиці. Посолити та поперчити заправку до смаку.

Цей соус вважається класичним для високої французької кухні. І заправляти їм можна не тільки вінегрет, а й інші м'ясні та овочеві салати.

Заправка з соєвим соусом

Складові

5 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. рисового оцту

2 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. цукру

кілька крапель кунжутної олії

білий перець до смаку



Змішати всі рідкі інгредієнти для соусу: олія, рисовий оцет, соєвий соус. Постаратися досягти однорідності.

Додати кілька крапель кунжутної олії та цукор, щоб збалансувати смак, а також трохи свіжомеленого білого перцю.

Цю заправку кухарі рекомендують використовувати одразу ж. Так вона зможе повністю розкрити свій незвичайний смак. Заправка з гострим соусом чилі

Складові

2 ст. л. червоного оцту

3 ст. л. рослинної олії

2−3 ст. л. цукру

3−4 краплі соусу чилі



Змішати всі інгредієнти та домогтися їх однорідності. Помістити всі компоненти у банку, закрити кришкою й струсити кілька разів. Отриманим соусом заправити вінегрет.

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