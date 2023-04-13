Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який раніше звернувся до ООН та Червоного Хреста через відео зі стратою українського військового російськими окупантами, повідомив, що українська розвідка вже, попередньо, знає виконавця.

«За їхніми припущеннями, вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», — сказав Лубінець в етері «Свобода.Ранок».

Він додав, що більше деталей розкрити не може — зокрема, чи причетні до цього «вагнерівці».

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський вже відреагував на відео страти окупантами українського воїна. Він впевнений, що росія буде відповідати за все горе, яке вона завдала українцям.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

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