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Справжній новорічний віночок: смачний і ніжний печінковий торт по-новому

10:45 20 листопада 2023
Печінковий торт

Наближаються новорічні свята, і господині шукають нові рецепти святкових страв, якими можна здивувати гостей чи не найголовнішої вечірки року. Тому фудблогери активно дають поради з приготування смачних та поживних закусок, салатів і десертів.

Не залишилася осторонь і Ольга Салкай, авторка каналу «Закарпатська господиня».

Вона запропонувала поставити у центрі столу справжній шедевр — ніжний печінковий торт у неймовірно гарному оформленні, і розповіла, як його приготувати.

Базовим складником такого торту є куряча печінка, однак ви можете використати також телячу або ж індичу.

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Печінки знадобиться 600 грамів.

Інші складники:

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  • цибуля — 1 головка
  • молоко — 250 мл
  • яйця — 4 шт
  • олія — 4 ст. ложки
  • борошно — 175 г
  • сіль, перець — за смаком

Начинка:

  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 2−3 шт.
  • часник 1−2 зубчики
  • чорний перець за смаком
  • зелень кропу
  • майонез 250−300 мл.

Декор:

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  • яйця варені — 2 шт.
  • зелень кропу
  • зернятка Гранату

Приготування

Для початку печінку і цибулю подрібнити у блендері, додати яйця, молоко і борошно. З цієї маси випекти печінкові млинці.

Між ними викласти начинку з підсмажених моркви і цибулі, змастити майонезом.

Верхній млинець теж змастити майонезом, прикрасивши натертими білками і жовтками. Краї ж торту обсипати дрібно нарізаним кропом, як на відео.

Такий торт добре смакуватиме із дуже корисним салатом з маринованої червоної капусти.

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