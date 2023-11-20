Справжній новорічний віночок: смачний і ніжний печінковий торт по-новому

Наближаються новорічні свята, і господині шукають нові рецепти святкових страв, якими можна здивувати гостей чи не найголовнішої вечірки року. Тому фудблогери активно дають поради з приготування смачних та поживних закусок, салатів і десертів.

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Не залишилася осторонь і Ольга Салкай, авторка каналу «Закарпатська господиня».

Вона запропонувала поставити у центрі столу справжній шедевр — ніжний печінковий торт у неймовірно гарному оформленні, і розповіла, як його приготувати.

Базовим складником такого торту є куряча печінка, однак ви можете використати також телячу або ж індичу.

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Печінки знадобиться 600 грамів.

Інші складники:

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цибуля — 1 головка

молоко — 250 мл

яйця — 4 шт

олія — 4 ст. ложки

борошно — 175 г

сіль, перець — за смаком

Начинка:

цибуля — 2 шт.

морква — 2−3 шт.

часник 1−2 зубчики

чорний перець за смаком

зелень кропу

майонез 250−300 мл.

Декор:

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яйця варені — 2 шт.

зелень кропу

зернятка Гранату

Приготування

Для початку печінку і цибулю подрібнити у блендері, додати яйця, молоко і борошно. З цієї маси випекти печінкові млинці.

Між ними викласти начинку з підсмажених моркви і цибулі, змастити майонезом.

Верхній млинець теж змастити майонезом, прикрасивши натертими білками і жовтками. Краї ж торту обсипати дрібно нарізаним кропом, як на відео.

Такий торт добре смакуватиме із дуже корисним салатом з маринованої червоної капусти.

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