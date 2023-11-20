Справжній новорічний віночок: смачний і ніжний печінковий торт по-новому
Наближаються новорічні свята, і господині шукають нові рецепти святкових страв, якими можна здивувати гостей чи не найголовнішої вечірки року. Тому фудблогери активно дають поради з приготування смачних та поживних закусок, салатів і десертів.
Не залишилася осторонь і Ольга Салкай, авторка каналу «Закарпатська господиня».
Вона запропонувала поставити у центрі столу справжній шедевр — ніжний печінковий торт у неймовірно гарному оформленні, і розповіла, як його приготувати.
Базовим складником такого торту є куряча печінка, однак ви можете використати також телячу або ж індичу.
Печінки знадобиться 600 грамів.
Інші складники:
- цибуля — 1 головка
- молоко — 250 мл
- яйця — 4 шт
- олія — 4 ст. ложки
- борошно — 175 г
- сіль, перець — за смаком
Начинка:
- цибуля — 2 шт.
- морква — 2−3 шт.
- часник 1−2 зубчики
- чорний перець за смаком
- зелень кропу
- майонез 250−300 мл.
Декор:
- яйця варені — 2 шт.
- зелень кропу
- зернятка Гранату
Приготування
Для початку печінку і цибулю подрібнити у блендері, додати яйця, молоко і борошно. З цієї маси випекти печінкові млинці.
Між ними викласти начинку з підсмажених моркви і цибулі, змастити майонезом.
Верхній млинець теж змастити майонезом, прикрасивши натертими білками і жовтками. Краї ж торту обсипати дрібно нарізаним кропом, як на відео.
Такий торт добре смакуватиме із дуже корисним салатом з маринованої червоної капусти.137