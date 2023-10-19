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Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)

18:03 19 жовтня 2023
Шаткування капусти

Українські господині майстерно квасять і маринують білокачанну капусту, між тим робити заготовки можна і її близької родички — капусти червонокачанної.

Один з інтернет-ресурсів для господарок навів простий рецепт маринованої «червоної» капусти, яка виходить хрусткою, ароматною, і до того ж приємного червоно-рожевого кольору.

Що знадобиться (на одну літрову банку):

  • 500 — 600 гр. нашинкованої капусти;
  • 300−400 мл води;
  • 20 г. солі;
  • 40 г. цукру;
  • 500 г оцту;
  • 5 горошин духмяного і чорного перцю;
  • невеликий шматочок кориці
  • 5 штук гвоздики;
  • 1 лавровий лист.

Приготування

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Крок 1. Нашатковану капусту перекладаємо в алюмінієвий тазик або велику посудину з нержавіючої сталі і ретельно переминаємо руками з сіллю. Після того як почне пускати сік, капусту залишаємо на дві години.

Крок 2. Утрамбовуємо капусту в банки, не забувши покласти на дно прянощі.

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Крок 3. Заливаємо заповнені банки приготовленою маринадною заливкою.

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Щоб салат з капусти довше зберігався, наливаємо в баночки потроху рослинного масла, накриваємо кришками і зберігаємо при температурі не більше 12 градусів.

А до настання холодів варто приготувати пасту з лососем — так як це робить відомий шеф-кухар Василь Мішлен.

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