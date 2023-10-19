Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)
Українські господині майстерно квасять і маринують білокачанну капусту, між тим робити заготовки можна і її близької родички — капусти червонокачанної.
Один з інтернет-ресурсів для господарок навів простий рецепт маринованої «червоної» капусти, яка виходить хрусткою, ароматною, і до того ж приємного червоно-рожевого кольору.
Що знадобиться (на одну літрову банку):
- 500 — 600 гр. нашинкованої капусти;
- 300−400 мл води;
- 20 г. солі;
- 40 г. цукру;
- 500 г оцту;
- 5 горошин духмяного і чорного перцю;
- невеликий шматочок кориці
- 5 штук гвоздики;
- 1 лавровий лист.
Приготування
Крок 1. Нашатковану капусту перекладаємо в алюмінієвий тазик або велику посудину з нержавіючої сталі і ретельно переминаємо руками з сіллю. Після того як почне пускати сік, капусту залишаємо на дві години.
Крок 2. Утрамбовуємо капусту в банки, не забувши покласти на дно прянощі.
Крок 3. Заливаємо заповнені банки приготовленою маринадною заливкою.
Щоб салат з капусти довше зберігався, наливаємо в баночки потроху рослинного масла, накриваємо кришками і зберігаємо при температурі не більше 12 градусів.
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