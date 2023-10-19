Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)

Українські господині майстерно квасять і маринують білокачанну капусту, між тим робити заготовки можна і її близької родички — капусти червонокачанної.

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Один з інтернет-ресурсів для господарок навів простий рецепт маринованої «червоної» капусти, яка виходить хрусткою, ароматною, і до того ж приємного червоно-рожевого кольору.

Що знадобиться (на одну літрову банку):

500 — 600 гр. нашинкованої капусти;

300−400 мл води;

20 г. солі;

40 г. цукру;

500 г оцту;

5 горошин духмяного і чорного перцю;

невеликий шматочок кориці

5 штук гвоздики;

1 лавровий лист.

Приготування

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Крок 1. Нашатковану капусту перекладаємо в алюмінієвий тазик або велику посудину з нержавіючої сталі і ретельно переминаємо руками з сіллю. Після того як почне пускати сік, капусту залишаємо на дві години.

Крок 2. Утрамбовуємо капусту в банки, не забувши покласти на дно прянощі.

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Крок 3. Заливаємо заповнені банки приготовленою маринадною заливкою.

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Щоб салат з капусти довше зберігався, наливаємо в баночки потроху рослинного масла, накриваємо кришками і зберігаємо при температурі не більше 12 градусів.

А до настання холодів варто приготувати пасту з лососем — так як це робить відомий шеф-кухар Василь Мішлен.

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