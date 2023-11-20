Алла Пугачова в душі трепетна жінка: стало відомо, чому Примадонна відвідала монастир на Кіпрі

Відвідування легендарною співачкою Аллою Пугачовою монастиря на Кіпрі стало приводом для глузувань хейтерів в рф.

«Ходила замолювати гріхи», «відчуває, що даремно образила шанувальників у рф, назвавши „рабами і холопами“», — писали російські ненависники у соціальних мережах.

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На захист співачки виступили її знайомі і друзі. Один з них, колишній гітарист Примадонни Олександр Льовшин, який працював з нею тривалий час, заявив виданню МК, що у появі співачки в монастирі немає нічого дивного. Музикант стверджував, що це не перший і далеко не останній її візит до церковних святинь.

Виявилося, що 74-річна Алла Борисівна є частою гостею у храмах та церквах.

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«Це проста для неї історія. Вона в храми все життя ходить: ставить свічки, поминає своїх батьків, родичів. Це нам теж властиво всім. Коли ми з Аллою їздили до Гробу Господнього, вона завжди була на всіх службах. Ми могли піти до храму і на гастролях. Коли приходили до церкви, то завжди стояли всі служби: молилися, слухали. Вона в душі — дуже трепетна жінка щодо духовної лінії», — пояснив гітарист російським невігласам.

Втім, музикант відмовився давати якісь прогнози на майбутнє.

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«Вона зараз перебуває у польоті, який сама зрежисувала, як і все, що відбувається у її житті», — запевнив 69-річний музикант.

Також Льовшин зазначив, що артистка завжди робила так, як вважала за потрібне.

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«Вона обрала для себе зараз життя на пенсії. Як вона вміє розпоряджатися публічними висловлюваннями або піснями, ми скоро побачимо», — прозоро натякнув він на ймовірне повернення співачки на батьківщину після повалення нинішнього режиму у кремлі.

Нагадаємо, що навіть відповідаючи хейт заздрісників і наклепників з рф, Примадонна зберігає гідність, бо точно знає, що багатомільйонна армія шанувальників її не зрадить. Саме тому вона спокійно за потреби відвідує рф і повертається туди, де може дихати вільно.



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