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Не тільки «сіль на рану»: як позбутися проблем і залучити багатство за допомогою солі

13:27 20 листопада 2023
Солонка

Популярні в мережі ритуали для залучення в життя успіху не завжди пов'язані з картами Таро чи натільними прикрасами, які ви носите щодня.

Давно відомо, що відігнати невдачі може і звичайна кухонна сіль. Як її використовувати, розповів ресурс Ukr.Media.

Захист від ворогів

Якщо у вас є ворог, боротися з ним можна за допомогою солі. Наприклад, можна зробити так, аби бодай щіпка солі потрапила на нього або на костюм, взуття.

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Затисніть сіль у кулаку, а потім непомітно висипте, промовляючи: «До мене не підходь, про мене забудь». Якщо ворог знаходиться на відстані, намалюйте його фантом на папері і насипте на нього сіль. Потім здуйте її і вимовіть ті самі слова.

Залучення успіху

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Візьміть жменю солі в праву руку, а лівою вилийте на неї воду. Ваше завдання — повністю розчинити сіль.

Коли справу буде зроблено, прошепчіть на солоні краплі в руці: «Як сіль мені підвладна, так усе підвладно буде. Успіх мене не забуде!».

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Залучення грошей

Протягом місяця (а краще двох!) потрібно кожне нове надходження грошей відзначати сольовим душем: отримали дохід, покладіть готівку на блюдо, а зверху злегка присипте сіллю.

Якщо гроші надходять на картку, у день, коли відбулося надходження коштів, насипте сіль на банківську картку. І з купюр, і з картки її можна здути через 7 хвилин і сказати таке: «Озолотила, збагатила! Грошики зустріла, тепер завжди чекати буду. Амінь».

Залучення сімейної злагоди

Вважається, якщо розсипати сіль — слід чекати сварок в домі Однак вірно й інше: саме сіль може допомогти позбутися конфліктів. Для цього сільничку, наповнену до країв, потрібно поставити в тому місці, де у домочадців найчастіше відбуваються сварки.

У розпал конфлікту можна навіть відкрити її і почати перебирати пальцями крупинки, примовляючи про себе: «Все подрібниться — сіль буде».

Залучення кар'єрних успіхів

Перед обговоренням вашого підвищення або будь-якої важливої справи візьміть у праву руку трохи солі. Непомітно розсипте її на своєму шляху.

Нагадаємо також про правила носіння шпильки, щоб отримати захист від недобрих людей.

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