Ціни на газ можуть підвищити: що відомо

Тарифи на газ можуть перерахувати в травні, після завершення опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

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Причина — в тому, що поточний тариф на блакитне паливо від компанії — нижчий за ринкові.

Вартість блакитного палива залежатиме від низки факторів. Зокрема:

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вартості газу на європейському ринку;

економічної ситуації у країні;

фінансового стану в «Нафтогазі»;

наявності бюджетних коштів на компенсацію нижчих цін;

політичної волі уряду та, можливо, Офісу Президента.

У листопаді вартість газу на ринку становить близько 15,2 грн. Тобто якби зараз діяли ринкові ціни на газ, то за кожен кубометр довелося б заплатити вдвічі більше.

«Навіть ті споживачі, які мають можливість і повинні платити повну ціну, все ж таки продовжують платити низьку, регульовану ціну. Це не дозволяє розвиватися системі, стимулювати енергоефективність та економити енергію, електроенергію та газ. Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані», — розповів Олексій Чернишов.

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Поки ж в листопаді кожен з українських постачальників газу виставляє власний тариф на блакитне паливо, оскільки єдиного тарифу в країні немає. Тому розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Втім, більшість жителів країни є клієнтами «Нафтогазу», а тому платять 7,96 грн за кубометр газу. Таким чином, при споживанні 9,9 кубометра (соцнорма на три особи, лише плита) за листопад потрібно буде заплатити 78,8 грн. Однак варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу — і в різних регіонах вона різна.

Загалом же, повідомляє «ГазПравда», листопадові розцінки не відрізняються від тих, що діяли в жовтні. Як, зрештою, і від вересневих.

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Які тарифи у постачальників

«ЕРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр;

«Енерджі трейд груп» — 7,799 грн за кубометр;

«Нафтогаз» — 7,96 грн за кубометр;

«Тернопільоблгаззбут» — 7,96 грн за кубометр;

«Прикарпатий енерго трейд» — 7,98 грн за кубометр;

«Полтавагаззбут» — 7,99 грн за кубометр;

«Галнафтогаз» — «Окко контракт» — 7,99 грн. за кубометр;

«Львівенергозбут» — 8,20 грн за кубометр;

«Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн. за кубометр;

«Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн. за кубометр;

«Асканія енерджі» — 9,95 грн за кубометр;

«СвітлоГаз» — 9,99 грн за кубометр.

Як пояснили аналітики, на поточному рівні тарифи залишаться щонайменше до закінчення опалювального сезону. Адже річні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.

«Крім того, 22 серпня Кабінет міністрів продовжив дію PSO (спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу. Що дозволить зберегти без змін та тарифи на тепло», — нагадали вони.

Також засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, за які сервіси сплачуватимуть з 1 січня 2024 року українці, отримуючи нові «газові» платіжки.

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