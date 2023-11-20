Апельсинова паста у домашніх умовах: смачно та стане у пригоді для випічки

Цю пасту можна додавати в десерти, випічку, запіканочки, калачі та в різдвяні штолени. Готувати її просто й під силу кожній господині, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.

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Інгредієнти: Два великих апельсини — (приблизно 500 г)

Цукор — 1 стакан (250 г)

Щіпка-дві лимонної кислоти

Приготування:

Апельсини добре вимити з содою в гарячій воді. Нарізати великими кусочками, вийняти кісточки, засипати цукром, залишити на 20−30 хв, щоб пустили сік.

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Варити 15−20 хвилин на середньому вогні, вкінці додати лимонну кислоту, дати трішки охолонути, зайвий сік злити.

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Подрібнити в блендері (не занурювальному). Добре охолоджену пасту скласти в чисту баночку та зберігати в холодильнику. Зберігається декілька місяців.

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