Апельсинова паста у домашніх умовах: смачно та стане у пригоді для випічки
Цю пасту можна додавати в десерти, випічку, запіканочки, калачі та в різдвяні штолени. Готувати її просто й під силу кожній господині, ділиться кулінарка Тетяна Петришина.
Інгредієнти:
- Два великих апельсини — (приблизно 500 г)
- Цукор — 1 стакан (250 г)
- Щіпка-дві лимонної кислоти
Приготування:
Апельсини добре вимити з содою в гарячій воді. Нарізати великими кусочками, вийняти кісточки, засипати цукром, залишити на 20−30 хв, щоб пустили сік.
Варити 15−20 хвилин на середньому вогні, вкінці додати лимонну кислоту, дати трішки охолонути, зайвий сік злити.
Подрібнити в блендері (не занурювальному). Добре охолоджену пасту скласти в чисту баночку та зберігати в холодильнику. Зберігається декілька місяців.
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