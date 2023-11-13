Банановий «брауні»: без цукру, борошна та масла

«Брауні» — шоколадні ласощі, які можна сьогодні зустріти в багатьох кондитерських. Це може бути торт, кекс, печиво. Головне — шоколадний смак. Коштують такі ласощі чимало. А якщо в сім'ї кілька людей, то обійдеться таке частування і зовсім дорого. А що якщо спробувати приготувати «брауні» вдома?

РЕКЛАМА

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо також топ-3 ласощів від кулінарки: печиво «брауні», пампушки з сирного тіста і булочки з сиром.

- Готуємо банановий «брауні» без цукру, борошна та масла, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий.

«Брауні» 2 яйця

25 г какао

2 банани

4 г розпушувача тіста

Плитка шоколаду і чайна ложка рослинної олії (для декору)

Банани розім'яти за допомогою виделки або подрібнити за допомогою блендера. Додати яйця. Збити в блендері. Додати розпушувач і какао. Знову збити. Духовка має бути розігріта до 200 градусів. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом.

РЕКЛАМА

Випікаємо 20−30 хвилин.

Час випікання залежить від духовки та форми.

РЕКЛАМА

За бажання остиглий «брауні» можна декорувати розтопленим на водяній бані шоколадом, додавши до нього трохи рослинної олії.

Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували ще один рецепт десерту «брауні» від Володимира Ярославського.

Фото з альбому Елли Іванової

27

Читайте нас у Facebook та Instagram