36.04 / 36.58 38.88 / 39.54
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Банановий «брауні»: без цукру, борошна та масла

22:31 19 листопада 2023
Банановий «брауні»

«Брауні» — шоколадні ласощі, які можна сьогодні зустріти в багатьох кондитерських. Це може бути торт, кекс, печиво. Головне — шоколадний смак. Коштують такі ласощі чимало. А якщо в сім'ї кілька людей, то обійдеться таке частування і зовсім дорого. А що якщо спробувати приготувати «брауні» вдома?

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо також топ-3 ласощів від кулінарки: печиво «брауні», пампушки з сирного тіста і булочки з сиром.

- Готуємо банановий «брауні» без цукру, борошна та масла, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий.

«Брауні»

  • 2 яйця
  • 25 г какао
  • 2 банани
  • 4 г розпушувача тіста
  • Плитка шоколаду і чайна ложка рослинної олії (для декору)

Банани розім'яти за допомогою виделки або подрібнити за допомогою блендера. Додати яйця. Збити в блендері. Додати розпушувач і какао. Знову збити. Духовка має бути розігріта до 200 градусів. Перелити тісто у форму, застелену пергаментом.

РЕКЛАМА

Випікаємо 20−30 хвилин.

Час випікання залежить від духовки та форми.

РЕКЛАМА

За бажання остиглий «брауні» можна декорувати розтопленим на водяній бані шоколадом, додавши до нього трохи рослинної олії.

Смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували ще один рецепт десерту «брауні» від Володимира Ярославського.

Фото з альбому Елли Іванової

27

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: життя цих трьох знаків зодіаку різко зміниться після 20 листопада

салат

Салат «Серцеїдка» від Людмили Борщ: справжня симфонія смаків на Новий рік

Яєчня

Фрітатта — ситний італійський сніданок для тих, у кого немає часу на готування

Прогноз погоди

Завірюхи та морози до -14: завтра в Україну прийде зима

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту