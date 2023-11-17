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Відомий шеф-кухар поділився рецептом «того самого» бісквіту з весілля «МастерШеф»

10:56 17 листопада 2023
Бісквіт

Організатори кулінарного шоу «МайстерШеф» влітку цього року прямо на знімальному майданчику відсвяткували весілля пари з бригади «Азов», яка героїчно захищала Маріуполь, розписалась на «Азовсталі» та провела рік у російськму полоні.

На своїй сторінці у соцмережах суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом бісквіту, який тоді готували.

Інгредієнти:

  • 6 маленьких яєць (250 г);
  • 150 г цукру;
  • 10 г ванільного цукру;
  • 130 г пшеничного борошна;
  • 20 г картопляного крохмалю;
  • Форма 26 см,
  • Пергамент та масло.

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Приготування:

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  • Взбиваємо яйця та цукор у міксері близько 10 хвилин — потрібно отримати максимально стійку піну.
  • Борошно з крохмалем просіюємо через сито, щоб зробити повітряним.
  • Додаємо до яєць, ніжно та акуратно перемішуючи лопаткою або великим ручним вінчиком. Робимо це швидко, аби піна не опала.
  • Форму змащуємо холодним маслом й акуратно поміщаємо тісто, випікаємо при температурі 170 градусів 30 хвилин на конвекції.

«Якщо яйця дуже свіжі, вони взбиваються гірше. Тоді їх треба трішки „зістарити“ — в окремій мисці вінчиком змішую яйця та цукор і на водяній бані підігріваю десь до 55−60 градусів постійно інтенсивно помішуючи суміш. Потім поміщаю все у міксер. Якщо у вас великі яйця — по 60 г кожне — треба збільшувати пропорцію цукру та борошна. Крохмаль можна замінити на борошно 1:2, або на какао 1:1,5. Кукурудзяного крохмалю треба узяти 30 г. Якщо треба білий бісквіт на багатоярусний торт — збільшіть кількість борошна на 10%», — радить Володимир Ярославський.

Раніше шеф-кухар ділився рецептом свого улюбленого десерту — «Брауні».

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Ілюстративне фото з Pixabay

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