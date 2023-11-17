Відомий шеф-кухар поділився рецептом «того самого» бісквіту з весілля «МастерШеф»

Організатори кулінарного шоу «МайстерШеф» влітку цього року прямо на знімальному майданчику відсвяткували весілля пари з бригади «Азов», яка героїчно захищала Маріуполь, розписалась на «Азовсталі» та провела рік у російськму полоні.

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На своїй сторінці у соцмережах суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський поділився рецептом бісквіту, який тоді готували.

Інгредієнти: 6 маленьких яєць (250 г);

150 г цукру;

10 г ванільного цукру;

130 г пшеничного борошна;

20 г картопляного крохмалю;

Форма 26 см,

Пергамент та масло.

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Приготування: РЕКЛАМА Взбиваємо яйця та цукор у міксері близько 10 хвилин — потрібно отримати максимально стійку піну.

Борошно з крохмалем просіюємо через сито, щоб зробити повітряним.

Додаємо до яєць, ніжно та акуратно перемішуючи лопаткою або великим ручним вінчиком. Робимо це швидко, аби піна не опала.

Форму змащуємо холодним маслом й акуратно поміщаємо тісто, випікаємо при температурі 170 градусів 30 хвилин на конвекції.



«Якщо яйця дуже свіжі, вони взбиваються гірше. Тоді їх треба трішки „зістарити“ — в окремій мисці вінчиком змішую яйця та цукор і на водяній бані підігріваю десь до 55−60 градусів постійно інтенсивно помішуючи суміш. Потім поміщаю все у міксер. Якщо у вас великі яйця — по 60 г кожне — треба збільшувати пропорцію цукру та борошна. Крохмаль можна замінити на борошно 1:2, або на какао 1:1,5. Кукурудзяного крохмалю треба узяти 30 г. Якщо треба білий бісквіт на багатоярусний торт — збільшіть кількість борошна на 10%», — радить Володимир Ярославський.

Раніше шеф-кухар ділився рецептом свого улюбленого десерту — «Брауні».

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Ілюстративне фото з Pixabay

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