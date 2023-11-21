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Україна

Росіяни можуть повернути старі типи літаків, — британська розвідка

20:30 23 листопада 2023
літаки РФ

Міністерство оборони Великої Британії, яке раніше назвало кількість знищеної російської техніки під Авдіївкою, вважає можливим, що рф може повторно використати старий розвідувальний літак в агресивній війні проти України.

«росія, ймовірно, розглядає можливість повернення висотного розвідувального літака радянських часів M-55 Mystic B», — повідомляє Міноборони у своєму звіті.

Востаннє цей літак використовувався для геологічних досліджень. Однак він був помічений з військовою розвідувальною капсулою, розробленою для використання в російських винищувачах. Він може летіти на максимальній висоті понад 70 тисяч футів (21 тис. метрів).

Британці пишуть на платформі X (колишній Twitter), що критичною помилкою в російській стратегії закупівель було те, що не було створено адекватних можливостей для виявлення цілей і розвідки. Цілком можливо, що росія знову розгорне М-55.

«Керування на висоті дозволяє сенсорам працювати на значній відстані. Майже напевно, що літак буде виконувати місії проти України з відносно безпечного російського повітряного простору», — повідомляє розвідка.

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Раніше німецькі експерти проаналізували ймовірність нападу росії на країни НАТО та через скільки років це може статися.

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