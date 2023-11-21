Можна їздити без посвідчення водія, не побоюючись штрафу: юристи розповіли, кого це стосується

Керування транспортним засобом без необхідних документів і прав українськими водіями може призвести до штрафів. Проте, існує категорія водіїв, яких не можна штрафувати за це, пише «Дорожній адвокат».

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Часто власники популярних скутерів та самокатів в Україні стикаються з проблемами через відсутність відповідних прав і техпаспорту. Згідно із законодавством, керуванням скутером особою, яка не має відповідного посвідчення, передбачено штрафом у розмірі 3 400 грн.

Повторне порушення може призвести до штрафу у розмірі 40 800 грн. та позбавлення права управління на декілька років.

Також важливо враховувати, що відсутність реєстрації скутера може призвести до штрафу у розмірі 850 грн та можливості затримання транспортного засобу. Однак визначальним моментом є визначення скутера як «механічного транспортного засобу». За законодавством, таким засобом вважається транспортний засіб з електродвигуном потужністю понад 3 кВт або об’ємом двигуна менше 50 куб. см.

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Якщо потужність скутера менше 3 кВт, він не вважається механічним транспортним засобом і не вимагає наявності відповідних документів. Таким чином, важливо розуміти класифікацію свого засобу пересування та мати аргументи для обґрунтування своєї позиції перед поліцією, якщо це необхідно.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що водія мопеда можуть оштрафувати на майже 41 тисячу гривень.

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