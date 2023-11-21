Як особам зі статусом УБД отримати знижку на «комуналку»: адвокат дав пояснення
Статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць передбачено пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирної плати та інших комунальних послуг. Хто має право на знижку та яку — розповів адвокат Олександр Головченко.
«Право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг мають:
- учасники бойових дій — 75%;
- особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%,
- члени сімей загиблих — 50%.
Право на отримання відповідних пільг настає лише після отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, або члена сім’ї загиблого.
Якщо особа має бажання скористатися правом на отримання пільги для оплати житлово-комунальних послуг, треба звертатися до Пенсійного фонду України із заявами:
- перша — про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
- друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу)".
При поданні заяви про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, також слід надавати:
- паспорт громадянина України,
- документи, які підтверджують право на таку пільгу,
- обліковий номер реєстраційної картки платника податків.
Обидві заяви до Пенсійного фонду подаються:
- або пільговиком особисто;
- або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- або надсилаються поштою.
Або ж це може зробити член вашої сім’ї за довіреністю, посвідченою командиром військової частини, в якій проходить службу пільговик, або ж керівник лікувального закладу, якщо пільговик перебуває на стаціонарному лікуванні.
«Також з такими заявами і документами можна звернутися до
- уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад відповідної територіальної громади або до військової адміністрації,
- або ж до Центру надання адміністративних послуг.
В такому разі формується електронна справа, яка у електронному вигляді пересилається до органу Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня її надходження.
Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється тільки шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України. Він відкриває рахунок для зарахування коштів для пільговика в АТ «Ощадбанк».
Якщо особа, яка отримує таку пільгу, бажає отримувати її в іншому банку або ж через відділення поштового зв’язку «Укрпошта», слід звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду".
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