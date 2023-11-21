Рада ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованій території України: чому це важливо

В Україні народні депутати підтримали у другому читанні закон щодо визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

РЕКЛАМА

За відповідний законопроєкт № 9591 проголосували 264 народні депутати.

Так, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку.

Для визнання освітніх результатів людей, які навчалися на тимчасово окупованих територіях України, проводитимуть атестацію. Утім, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми. Також результати навчання не визнаватимуться за переліком спеціальностей та професій, які затвердить уряд.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що підтримати цей законопроєкт закликали правозахисні організації України. Там зазначають, що через окупацію протягом більш ніж 9 років сотні тисяч українських дітей вимушені були здобувати освіту на захоплених росіянами територіях. Але через те, що уряд України не визнає документи про їхню освіту, постає питання щодо працевлаштування чи продовження навчання.

Як писали «ФАКТИ», раніше абітурієнтам з тимчасово окупованих територій дозволили вступати до вишів без атестатів. Також днями Верховна Рада змінила правила підсумкової атестації для випускників шкіл.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook та Instagram