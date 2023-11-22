Частина українців може отримати доплату до пенсії: про які суми йдеться

Через декілька тижнів, з 1 січня 2024 року, в Україні відбудеться підвищення пенсій. Найбільшу надбавку — 2680 грн — отримають ті, чиї виплати обмежені за законом десятьма прожитковими мінімумами.

РЕКЛАМА

Водночас ще декілька категорій пенсіонерів можуть розраховувати на доплати до пенсій, нагадали у Пенсійному фонді України.

Так, кожному пенсіонеру індивідуально нараховується надбавка за понаднормовий стаж, який був відпрацьований згідно із законом. Для чоловіків необхідно від 35 років стажу, а для жінок — від 30 років.

Розмір такої надбавки не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу.



Також надаються додаткові виплати на дітей. У випадку, коли пенсіонер самостійно виховує неповнолітню особу, він може оформити надбавку у розмірі 150 грн. Умовою надання доплати є те, що дитина проживає разом із заявником.

РЕКЛАМА

Крім того, деякі доплати надаються автоматично, з досягненням пенсіонером вказаного віку:

- від 70 до 74 років включно — 300 грн;

РЕКЛАМА

- від 75 до 79 років включно — 496 грн;

- від 80 років — 570 грн.

РЕКЛАМА

Раніше ми повідомляли, як в Україні посилять вимоги до виходу на пенсію та чому у 2024 році виплати отримають не всі.

141

Читайте нас у Facebook та Instagram