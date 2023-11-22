Готуйте одразу подвійну порцію, буде ідеально смачно: рецепт свинячих реберець на новорічний стіл

Страви зі свинини дуже популярні в українській кухні. Кожна господиня має свій рецепт приготування підчеревини або смачних реберець.

Кулінари сайту «Майстерня ідей» поділилися своїм чудовим рецептом щодо свинячих реберець. Реберця по цьому рецепту виходять настільки смачними й ароматними, що можуть стати прикрасою святкового меню.

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Інгредієнти:

Свинячі ребра — 1,200 гр.

Яблучне пюре — 100 гр.

Кетчуп — 100 гр.

Соєвий соус — 3−4 ст.л.

Часник сухий — 0,5 ч.л.

Паприка солодка — 0,5 ч. л.

Чорний перець — 0,5 ч.л.

Кориця — 0,5 ч.л.

Цукор коричневий — 2 ст.л.

Лимон — 0,5 шт.

Приготування:

Спочатку необхідно зробити соус. Для цього змішати 100 г яблучного пюре зі 100 г кетчупу. Додати 2 столові ложки коричневого цукру, 3−4 столові ложки соєвого соусу та сік половини лимона.

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Після цього додати половину чайної ложки сушеного часнику, стільки ж чорного перцю, солодкої паприки та кориці. Кориця надасть страві святкового аромату та неповторного смаку, але її можна виключити з рецепта, якщо такий смак не подобається. Перемішати усі інгредієнти.

Приблизно 1,2 кг свинячих ребер залити підготовленим маринадом й ретельно перемішати. Залишити маринуватися на 30 хвилин, можна й довше.

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Після закінчення маринування викласти реберця на деко, щільно закрити фольгою й відправити у попередньо розігріту до 220 градусів духовку на 50 хвилин. Потім зняти фольгу, за необхідності злегка відлити рідину.

Полити реберця соусом й повернути їх у духовку ще на 30−40 хвилин. Під час запікання кожні 10−15 хвилин знову поливати реберця соусом.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти новорічних салатів від кулінарки Людмили Борщ.

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