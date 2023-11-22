Злили люди Вільяма? Принц Гаррі вперше за багато років зателефонував батькові

Молодший син короля Великобританії Чарльза III, принц Гаррі минулого тижня вирішив, що досить ворогувати з батьком і сенсаційно взяв трубку, щоб привітати тата з 75-річчям (його, нагадаємо, святкували 14 листопада).

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В результаті цього «жесту доброї волі» відбулася їх перша за понад шість місяців розмова, про яку, на жаль, дізнались піддані.

І саме це засмутило короля, пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Чарльз дуже намагається зосередитися на своєму публічному житті, і, звичайно, як люблячий батько, він дуже радий поговорити зі своїм сином. Але він не розповідав про розмову пресі, щоб не настроювати суспільство ще більше проти Гаррі», — вважає королівський експерт Рейф Гейдель-Манку.

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Король із синами

Журналісти дізналися, що 14 листопада Сассекси зателефонували королю, щоб привітати його з днем народження по телефону, і навіть показали йому заздалегідь записане відео його онуків, принца Арчі і принцеси Лілібет, які співають «З Днем народження» монарху.

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В той же час Сассекси не були присутніми на святкуванні в Кларенс-хаусі, де відзначились тільки близькі родичі та друзі короля, включаючи 41-річного принца Вільяма, 41-річну Кейт Міддлтон і 76-річну королеву Каміллу.

Королівське свято також відвідали принцеса Беатріс, дочка принцеси Маргарет леді Сара Чатто і дочка принцеси Анни Зара Тіндолл, а також її чоловік, колишній регбіст Майк.

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То хто ж розповів про дзвінок Гаррі і його сімейства? На думку преси, це могли зробити «люди з табору Вільяма», який не хотів би потепління у відносинах між батьком і братом. Йому, як спадкоємцеві престолу, скоро потрібно буде вирішувати долю королівства, і він, певно, не хотів би бачити в країні людей, які підривають стабільність монархії. Втім, це лише здогадки журналістів.

Самі ж Чарльз III і принц Гаррі домовились про ще одну розмову по телефону у найближчі дні — можливо, так і до повного примирення буде недалеко.

Як варіант, воно може відбутися вже на різдвяних святах, адже інсайдери з близького оточення Меган Маркл та принца Гаррі стверджують, що герцог і герцогиня приймуть запрошення відсвяткувати Різдво у Сандрінгемі, якщо Чарльз ІІІ покличе їх у гості.

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