Принц Гаррі та Меган Маркл приймуть запрошення Чарльза III відсвяткувати Різдво разом

Британські газети в черговий раз активно обговорюють можливість примирення членів королівської родини з Сассексами. Приводом для цього стала заява інсайдерів з близького оточення Меган Маркл та принца Гаррі про те, що герцог і герцогиня приймуть запрошення відсвяткувати Різдво у Сандрінгемі, якщо Чарльз ІІІ покличе їх у гості.

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У Британії дещо здивовані несподіваним виявом «синівньої любові». Адже ще недавно Гаррі та Меган публічно наполягали на тому, щоб члени королівської родини вибачилися перед ними і визнали провину в тому, що третювали герцогиню Сассекську, коли вона жила у Великій Британії.

«Любовне бомбардування з Монтесіто», як називають поведінку Сассексов британські ЗМІ, почалося, коли Чарльз III святкував своє 75-річчя. Гаррі та Меган привітали його відеозв'язком.

А потім у всіх подробицях почали розповідати про те, як король був зворушений, коли побачив онука Арчі та онуку Лілібет. Діти заспівали для дідуся, якого навряд чи пам'ятають.

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Після цього друзі Сассексів і зробили заяву про «готовність прийняти запрошення на Різдво».

Інсайдер у палаці, коментуючи раптову «стратегію примирення», заявив:

«Це так дивно — поводитися так погано, вимагати вибачень і визнання „вини“ — безрезультатно, можу додати, — від сім'ї, а тепер думати, що вони просто увірвуться назад і дозволять усьому негативному піти в минуле. Справа за малим — потрібно тільки, щоб хтось був досить люб'язний, щоб запросити їх…»

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Джерело припустило, що Сассекси раптово усвідомили, що їхні розповіді про те, як жахливо бути членами королівської родини, виявилися не такою вже «відмінною стратегією». Принаймні вона вже не приносить колишніх доходів. Навіть у США Гаррі та Меган стали предметом глузувань.

Залишається гадати, чи запросить Чарльз молодшого сина з дружиною та дітьми на Різдво чи ні? Запрошення може не сподобатися старшому синові. І в цьому випадку принц і принцеса Уельські віддадуть перевагу зустрічі Різдва з батьками Кейт у Норфолку.

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Соломоновим рішенням для Чарльза може стати запрошення для Сассексів відсвяткувати разом не Різдво, а Новий рік. Вільям та Кейт точно поїдуть до Норфолку, і неприємної зустрічі двох братів та їхніх дружин у Сандрінгемі можна буде уникнути. Слово, як то кажуть, за королем.

Тим часом батько герцогині Сассекської Томас Маркл в інтерв'ю популярної телепрограмі Good Morning Britain закликав дочку до примирення, а також звернувся з проханням дати йому можливість хоч раз побачити онуків, поки він ще живий.

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