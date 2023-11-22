Спецслужби рф можуть бути причетні до блокування кордонів України, — розслідування ЗМІ

Польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на польсько-українському кордоні та вимагають «справедливої конкуренції», взаємодіють із особами, які мають зв'язки з російською федерацією. Про це стало відомо з розслідування інформагентства Guildhall.

РЕКЛАМА

Зазначається, що офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною виступає польський громадянин Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Зокрема лідер партії Януш Корвін-Мікке виступав із закликами про визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим.

«Конфедерація свободи та незалежності» пов'язана з іншою польською правою організацією «Всепольська молодь», що має давні зв'язки з російським імперським рухом, серед іншого, який займався вербуванням терористів для угруповань «Л/ДНР». Лідер списку «Конфедерації свободи та незалежності» під час виборчої кампанії до Польського Сейму 2023 року Зіомовіт Пшебітковський — колишній лідер руху «Всепольська молодь».

«Конфедерація свободи та незалежності» та «Всепольська молодь» проводять спільні заходи. Зокрема, 2019 року було проведено євроскептичний Марш суверенітету.

РЕКЛАМА

Поточна акція на польсько-українському кордоні не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки російських активних заходів. З початком російського вторгнення в Україну, Rafał Mekler Transport та низка інших польських компаній, учасників поточних протестів, зокрема Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS неодноразово проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій.

Політичний вплив на заходи в Польщі заслуговує на окрему увагу. 16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції із співзасновником згаданої вище, пов'язаної з Росією партії «Конфедерація свободи та незалежності» та лідером «Конфедерації польської корони» Гжегожем Брауном.

РЕКЛАМА

З початком вторгнення росії в Україну, Гжегош Браун був єдиним депутатом Сейму Польщі, який проголосував проти резолюції із засудженням Польщі, прийнятої після розкриття подій у Бучі. Системно займає позицію проти присутності українських мігрантів у Польщі та є автором слогану «остановим українізацію Польщі».

У 2018 році Гжегош Браун провів у Москві зустріч із журналістом видання «Росія сьогодні» Леонідом Свиридовим, депортованим з Польщі за шпигунство на користь Росії.

РЕКЛАМА

Як і «Конфедерація свободи та незалежності» Гжегош Браун бере особисту участь у заходах із зазначеною вище організацією «Всепольська молодь». Ця організація також має зв'язки з воєнізованим праворадикальним угрупуванням Задружне коло (польськ. Zadrużny Krąg — Dywizja Słowiańska), який співпрацює з неонацистським угрупуванням «Русів», що нині воює в лавах російської армії.

Інший учасник акції на польсько-українському кордоні, власник згаданої компанії PEO-Trans, громадянин республіки Білорусь — Гордеюк Віктор Степанович. Аналіз сторінок Гордеюка у соціальних мережах дозволяє встановити, що останній проходить навчання в одному із вищих військових навчальних закладів Білорусі. Рідний брат Віктора Гордеюка Гордеюк Андрій Степанович проходить службу у 38 окремій десантно-штурмовій бригаді армії Білорусі.

Організаторами подібних акцій у Словаччині виступили представники громадської організації «Союз автоперевізників Словаччини» (UNAS). Підтримала акцію антиєвропейська праворадикальна партія «Наша Словаччина», яка виступає за «відновлення дружніх зв'язків» з росією, лідер якої, словацький політик Маріан Котлеба, у 2014 році написав листа колишньому президентові України Віктору Януковичу, де порівняла Революцію Гідності.

Нагадаємо, на польсько-українському та словацько-українському кордонах перевізники продовжують блокувати пункти пропуску, вимагаючи повернення системи видачі дозволів українцям для роботи в ЄС, попри те, що Європейська комісія вже заявила, що виконання таких вимог не є юридично можливим.

24

Читайте нас у Facebook та Instagram