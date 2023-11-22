В Україні від сьогодні кардинально змінили правила іспитів на водійське посвідчення

Починаючи з сьогоднішнього дня, 22 листопада, українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі.

Мова йде про теоретичний курс, нагадали в МВС.

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Для того, щоб скласти теоретичний іспит самостійно, необхідно звернутись до сервісного центру МВС. І там отримати талон запису.

Під час екзамену з собою необхідно мати:

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паспорт,

ідентифікаційний номер,

медичну довідку.

Також необхідно повідомити адміністратора сервісного центру про самостійне опанування теоретичного матеріалу. Дати відповідь на 20 питань за 20 хвилин (допускаються 2 помилки).

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн. Якщо помилок більше, ніж 2, наступна спроба буде можлива не раніше 10 днів.

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Після успішного складання теоретичного іспиту, потрібно звертатися до акредитованого навчального закладу для того, що розпочати практичне навчання.

Також нагадаємо про тих, кому дозволено їздити без посвідчення водія, не побоюючись штрафу.

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