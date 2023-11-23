Де і коли дивитись онлайн «Маккабі» — «Зоря»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У суботу, 25 листопада, луганська «Зоря», яка програла «Маккабі» в номінально домашньому поєдинку (1:3), проведе матч 3-го туру групової стадії Ліги конференцій. Вже під керівництвом нового головного тренера Юрія Коваля (четвертого в сезоні!) луганчани на «ТСК Арена» в сербському місті Бачка-Топола зіграють проти ізраїльтян гостьовий матч. Як відомо, «Маккабі» мав прийняти «Зорю» у Тель-Авіві ще 26 жовтня, але зустріч була перенесена через початок військових дій в Ізраїлі .

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Зазначимо, що підопічні знаменитого ірландця Роббі Кіна з 5 жовтня провели лише один офіційний матч (проти луганчан у польському Любліні). Що ж до «Зорі», серія якої без перемог у всіх турнірах розтягнулася на п'ять поєдинків, то український клуб не грав з 12 листопада, коли в рамках УПЛ поступився ЛНЗ (1:2).

Якщо луганчани лише нинішнього сезону вперше перетнулися в єврокубках із представниками Ізраїлю, то «Маккабі» до матчу із «Зорею» у двох сезонах грав і «Динамо» (3:3 та 1:1 у 2011-му, а також 0:1 та 0:2 у 2015-му) та в одному — з «Шахтарем» (0:1 та 0:2 у 2021-му).

У майбутньому протистоянні букмекери бачать фаворитом представників Землі обітованої. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Маккабі» приймає з коефіцієнтом 1,72, на нічию — 4,33, на виграш луганчан — 4,70.

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У прямій трансляції на території України матч «Маккабі» — «Зоря» покаже (початок — о 17:30) медіасервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Група В. 3-й тур

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25 листопада (субота)

«Маккабі» — «Зоря» 17:30 MEGOGO

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Становище команд у групі В: 1. «Гент» — 10 очок (4 матчі); 2. «Маккабі» — 6 (3); 3. «Зоря» — 4 (3); 4. «Брейдаблік» — 0 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» з голом Сікана сенсаційно обіграв «Барселону» у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Маккабі»

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